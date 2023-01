'साउथ झुकेगा नहीं...', अल्लू अर्जुन ला रहे धमाकेदार फिल्म, लीक हुआ फर्स्ट लुक; बॉलीवुड के खड़े हो जाएंगे कान!

Pushpa The Rule Allu Arjun New Look Viral: साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा’ ने बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया था. कोरोना काल में रिलीज की गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था. इसमें उनकी और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. ऐसे में इसकी दूसरी किस्त की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच मूवी से एक्टर का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर लीक हो गया है और ये वायरल हो रहा है. इसके सामने आने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है.

फिल्म ‘पुष्पा’ का पहला पार्ट देखने के बाद फैंस के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. इसमें अल्लू अर्जुन की एक्टिंग को फैंस ने काफी पसंद किया गया है. ऐसे में लोग ‘पुष्पा 2’ (Pushpa 2) को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अब ऐसे लग रहा है कि फैंस का ये इंतजार खत्म होने वाला है. अल्लू अर्जुन फिल्म में किस लुक में दिखाई देने वाले हैं. इसका खुलासा हो गया है. सोशल मीडिया पर उनका एक लुक वायरल हो रहा है, जिसे उनका ‘पुष्पा: द रूल’ का लुक बताया जा रहा है. इसे भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए लुक में अल्लू अर्जुन का डैशिंग लुक (Allu Arjun Dashing Look) देखने के लिए मिल रहा है, जो पहले से थोड़ा अलग रहा है. इसमें वो बढ़े बालों और रिची लुक में दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, गुरुवार को एक्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ‘पुष्पा 2’ (Allu Arjun Pushpa 2 Shooting) की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं. यहां उनका ग्रांड वेलकम किया गया. इसमें फैंस उनका गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक्ड हो गए हैं. आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही इस फिल्म की शूटिंग को लेकर मेकर्स की ओर से ऐलान किया गया था. अब इसकी शूटिंग जारी है. फिल्म रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया है. ऐसे में अब सवाल ये खड़ा रहा है कि साउथ का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर नहीं थमेगा? क्या बॉलीवुड को साउथ फिर से बॉक्स ऑफिस पर शानदार टक्कर देगा? ऐसे में तो अब फिल्म के आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या होगा. लेकिन ‘पुष्पा 2’ का क्रेज अभी से लोगों के बीच देखने के लिए मिल रहा है.

वायरल हो चुकी BTS फोटो

आपको बता दें कि कुछ समय पहले ‘पुष्पा: द रूल’ (Pushpa: The Rule) के सेट से मेकर्स की एक फोटो भी शेयर की गई थी, जो कि बिहाइंड द कैमरा (BTS) की है. इसमें देखने के लिए मिला था कि फिल्म की यूनिट आपस में फिल्म का कोई सीन डिसकस करते हुए नजर आ रही है. टीम कैमरा और लाइट्स से घिरी हुई है. इसे शेयर करने के साथ ही जानकारी दी गई कि ‘पुष्पा 2’ की शूटिंग तेजी से आगे बढ़ रही है. मेकर्स इसे बनाने में अपना बेस्ट दे रहे हैं.