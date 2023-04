Pushpa 2: कांतारा- काली देवी से प्रेरित नहीं Allu Arjun का लुक, इन देवता के रूप में हैं अभिनेता, जानिए

अल्लु अर्जुन (Allu Arjun) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पुष्पा: द रूल ‘(Pushpa: the Rule) को लेकर चर्चा में है, जिसका हाल ही में नया लुक रिलीज हुआ है. फर्स्ट लुक पोस्टर में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun New Look) को एक अभिमानी अवतार में दिखाया गया है जिसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो तमाम उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. पुष्पा 2 के नए लुक में टॉलीवुड का स्टाइलिश स्टार बॉडी पेंट, पट्टू साड़ी, झुमके, नोज पिन, नेकलेस, चूड़ियां और अंगूठियां पहने नजर आ रहा है. अभिनेता गले में नींबू की माला और हाथ में बंदूक थामे दिख रहे हैं. यह पहले भाग से माचो ‘पुष्पा राज’ से एकदम हटकर है जिसे मिली- जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. कई लोग इसे कंतारा से प्रेरित बता रहे हैं तो तमाम अभिनेता के गेटअप को एक तांत्रिक और माता काली के उग्र अवतार से प्रेरित कह रहे हैं.

अभिनेता के खौफनाक पोस्टर को देख नेटिजन्स कह रहे हैं कि ये ‘पुष्पा 2’ का लुक है या ‘कांतारा 2’ का.. एक ने लिखा, कांतारा वाली वाइब्स काफी हैं. एक ने कमेंट किया, When pushpa got inspired by Kantara…कुछ को उनका ये उग्र अवतार Panjurli जैसा लगा…अल्लू अर्जुन के इंस्टाग्राम फीड पर पोस्टर के नीचे फायर वाले इमोजी आ रहे हैं. लेकिन अल्लू अर्जुन के जतारा श्रृंगार को लेकर पुष्पा की टीम के एक सूत्र ने हैदराबाद टाइम्स को बताया कि अभिनेता ने गंगम्मा थल्ली (Gangamma thalli jatara) के रूप में कपड़े पहने थे.

जानकारी के लिए बता दें कि इन देवता की पूजा हर मई के माह में तिरुपति में आयोजित जतारा के दौरान की जाती थी. सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार, ‘यह लुक डाको डाक्को मेका गीत के एक गाने पर आधारित है, जो गंगम्मा थल्ली को रिफर्स या कहें संदर्भित करता है. गंगम्मा थल्ली जतारा की पूजा में जानवरों की बलि दी जाती है और चाकू खून से लथपथ होते हैं. यहां तक ​​कि देवी को भी नहीं बख्शा जाता है, यह पुरानी परंपरा है. कांतारा के साथ तुलना को खारिज करते हुए टीम का कहना है कि, ‘सुकुमार हमेशा पर्दे पर कहानी को उसकी जड़ों से बयां करने का इरादा रखते हैं. प्लानिंग के अनुसार, पुष्पा शुरू से ही एक दलित व्यक्ति की यात्रा बताने और उस क्षेत्र के लिए प्रामाणिक रहने की रही है जहां यह जगह लेता है. अगली कड़ी में इस दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा, जो क्षेत्र के सार को प्रदर्शित करना जारी रखेगा.