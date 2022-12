VIDEO: अल्लू अर्जुन- रश्मिका मंदाना की Pushpa का रूस के लोगों पर खुमार, सड़क पर डांस करती दिखीं महिलाएं

जापान में जहां एक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) निर्देशित और रामचरण- जूनियर एनटीआर (Ram Charan ANd Jr NTR) स्टारर आरआरआर (RRR in Japan) का जलवा बरकरार है तो वहीं रूस में अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा (Pushpa) वाहवाही लूट रही है. सुकुमार निर्देशित फिल्म ‘पुष्पा: द राइज़’ (Pushpa: the Rise) दिसंबर 2021 में लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना (Allu Arjun And Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म ने दर्शकों के साथ सही तालमेल बिठाया है, जो पिछले साल की सक्सेस मूवीज में से एक हैं. वैसे तो इस फिल्म के बारे में पहले ही विदेशी लोग काफी जानते हैं लेकिन अब इसका आधिकारिक तौर पर रूस में प्रीमियर होने जा रहा है. अल्लू अर्जुन और रश्मिका 8 दिसंबर को पुष्पा की भव्य रिलीज के लिए रूस पहुंच चुके हैं. उनके जाते हैं पुष्पा का फीवर वहां के लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल ही में एक वीडियो आया है जिसमें रूस के लोग सड़क पर पुष्पा के गाने का डांस करते देखे जा सकते हैं.

रूसी महिलाओं पर Pushpa fever

बॉक्स ऑफिस पर फिल्में तो कई हिट होती हैं लेकिन पुष्पा जैसा फीवर बहुत कम देखने को मिलता है जो साल बीत जाने के बाद भी देखने को मिलता है. चूंकि फिल्म रूस में रिलीज होने वाली है और अब वहां के लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं. ये बात इस वीडियो में भी साफ तौर पर जाहिर होती है जिसमें रूसी महिलाओं के एक समूह ने पुष्पा: द राइज़ से सामी सामी पर जबरदस्त डांस किया है. मुख्य तौर पर ये गाना साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना पर फिल्माया गया है जिस पर लाखों रील्स बने हैं. अब रूस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें रूसी महिलाओं को मॉस्को के रेड स्क्वायर में स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम के सामने डांस करते हुए देखा जा सकता है.

रूस में नमस्ते से शुरू किया पुष्पा का प्रमोशन

इस वीडियो को नतालिया ओडेगोवा नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “#saamisaami पर सोफिया के सबसे अच्छे इमोशसं….मेरी लड़कियों के साथ डांस करना..वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और इन सबके स्टेप्स भी कमाल के हैं. हाल ही में, अल्लू अर्जुन ने पुष्पा: द राइज़ के लिए रूस में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में भाग लिया और उन्होंने भारत से ‘नमस्ते’ के साथ वहां के लोगों को संबोधित किया. उनका एक वीडियो भी काफी शेयर किया जा रहा है जिसमें वे