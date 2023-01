The Kashmir Files के ऑस्कर के दावे के बाद बोले बाहुबली प्रोड्यूसर, गलत खबरों से थक गया हूं, सस्ता प्रचार..

RRR की पिछले साल से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा पैदा कर रही है और ये फिल्म बैक टू बैक अवॉर्ड्स हासिल कर रही है. मेकर्स की ओर चलाए गए कैंपेन के बाद फिल्म का नाम ऑस्कर के लिए कुछ केटेगरी में नॉमिनेट किया जा चुका है. हालांकि, विवेक अग्निहोत्री जैसे अन्य भारतीय फिल्म निर्माता भी हैं जो दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करते हुए ऑस्कर के बारे में झूठे दावे कर रहे हैं. इसी बीच एसएस राजामौली के सहयोगी और बाहुबली फ्रेंचाइजी के निर्माता शोबू यारलागड्डा (Shobu Yarlagadda) ने ऑस्कर अभियानों के बारे में बात की और बताया कि ये चीजें कैसे काम करती हैं.

Shobu Yarlagadda ने समझाया ऑस्कर का गणित

शोबू ने बताया कि ऑस्कर नॉमिनेशन की लिस्ट में जग पाने वाले फिल्म के निर्माताओं को जीत हासिल करनी चाहिए या अपनी फिल्मों को ध्यान में रखना चाहिए. यह सब अभियानों पर निर्भर करता है. हाल ही में एक ट्विटर थ्रेड में शोबू यारलागड्डा ने साझा किया, ‘अकादमी में दुनिया भर से लगभग 10,000 सदस्य हैं, ज्यादातर अमेरिका में और लगभग 40 भारत से सदस्य हैं. ये सभी मेंबर्स अपने शिल्प (Craft), जैसे संपादन (editing),ध्वनि (sound) आदि के आधार पर अकादमी की 17 शाखाओं में से एक हैं. इनमें 16 शिल्प हैं और 17वीं ब्रांच गैर तकनीकी (non technical) है. हर साल प्रत्येक शाखा के सदस्य पहले रिमाइंडर सूची में 300+ पात्र फिल्मों से शॉर्टलिस्ट करने के लिए वोट करेंगे (for the 10 categories where there is a shortlist) और फिर हर ब्रांच से नॉमिनेट होने वाली फिल्मों का चयन करने के लिए फिर से मतदान करेंगे.’

भारतीय फिल्म के लिए आसान नहीं ऑस्कर

इस बारे में बात करते हुए कि निर्माताओं के लिए वास्तविक चुनौती कैसे है कि वे अपनी फिल्मों को अकादमी के सदस्यों के ध्यान में लाएं और उन्हें अपनी फिल्मों की तरह बनाएं. इस बारे में शोबू ने कहा कि यह हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी आसान काम नहीं है. यारलागड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, ‘जाहिर है कि इसके लिए समय और संसाधनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है और यह आसान नहीं है. हॉलीवुड स्टूडियो इसके लिए Use To हैं क्योंकि वे इसे साल दर साल करते हैं लेकिन भारत की फिल्मों के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है और एक सफल अभियान को समझने और क्रियान्वित करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है.’

विवेक अग्निहोत्री के झूठे दावे की खुली पोल

जब एक अन्य प्रोड्यूसर ने बाहुबली निर्माता से अपने ट्वीट को पिन करने के लिए कहा तो शोबू ने लिखा, ‘मैं भारत में ऑस्कर पर सभी गलत सूचनाओं से बहुत थक गया हूं और लोग यहां तक ​​कि अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले सदस्य भी कुछ सस्ते प्रचार (cheap publicity) हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.’ आपको बता दें कि यह सब तब शुरू हुआ जब विवेक अग्निहोत्री ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के एक पोस्टर को ट्वीट कर भ्रम पैदा कर दिया, जिसमें ’95वें ऑस्कर में भारत की ओर से आधिकारिक दावेदार’ बताया गया था. इससे पहले, उन्होंने झूठा दावा किया था कि उनकी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी. अब, शोबू यारलागड्डा ने ऑस्कर के बारे में डिलेट में जानकारी दी है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अकादमी अवॉर्ड तो दूर उसकी लिस्ट में आना भी आसान नहीं है.