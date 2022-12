Chhello Show को बनाने वाले फिल्म मेकर पान नलिन को मिली धमकियां, 'ऑस्कर से निकाल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा'

ऑस्कर 2023 में भारत की ओर से आधिकारिक रूप में चुने जाने के बाद गुजराती फिल्म छेलो शो (Chhello Show) ने देश को गौरवान्वित किया है. फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में अकादमी पुरस्कारों में चुना गया है. जहां देश फिल्म की सफलता का जश्न मना रहा है, वहीं निर्देशक पान नलिन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. हाल ही छेल्लो शो के फिल्म निर्माता ने शेयर किया कि कैसे उन्हें ऑस्कर से बाहर निकलने के परिणामों के साथ चेतावनी दी गई थी.

Chhello Show के ऑस्कर में जाते मिली थीं धमकियां

बता दें कि इस वक्त पूरा देश पान नलिन के छैलो शो और एसएस राजामौली के आरआरआर के सॉन्ग नाचो नाचो के अकादमी पुरस्कार में चयन की सफलता का जश्न मना रहा है. छेलो शो की पूरी टीम को भी चारों ओर से मिल रहे प्यार और प्रशंसा का जश्न मना रही है. इसी बीच मिड-डे के साथ पैन नलिन की हालिया बातचीत में पता चला है कि उन्हें छेलो शो रिलीज करने से पहले कुछ हमलों का शिकार होना पड़ा. फिल्म मेकर ने फिल्म रिलीज से पहले हुए सबसे खराब साइबर हमले के बारे में विस्तार से बातचीत की.

रिलीज से पहले हमले का शिकार हुए Chhello Show के मेकर्स

पान नलिन ने इस पर अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमारी फिल्म के लिए रिलीज से पहले साइबर हमला सबसे बुरा था. मेरी टीम को चेतावनियों के साथ धमकी दी गई थी, ‘ऑस्कर में से फिल्म निकाल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा’. उस बीच अमेरिका में जश्न मनाने और प्रचार करने के बजाय हम तीन से चार सप्ताह तक इस धमकियों से लड़ने में व्यस्त रहे.’

थिएटर में देखने के बाद दर्शकों को भी पसंद आई Chhello Show

गौरतलब है कि गुजराती फिल्म (Gujarati film) को भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में भेजने के फैसले ने एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की आरआरआर के प्रशंसकों को भी अपसेट किया था. हालांकि, नलिन ने कहा कि जब लोगों ने उनकी फिल्म को सिनेमा हॉल में देखना शुरू किया, तो उनकी राय बदल गई. फिल्म देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया साझा करते हुए डायरेक्टर ने कहा, ‘भारतीय दर्शकों, फिल्म समीक्षकों और इंडस्ट्री के लोगों ने आखिरकार जब फिल्म देखी तो वे खुद को इसके प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए. अंत में, सिनेमा की ताकत की जीत हुई.’

ऑस्कर में ‘Chhello Show’करेगी इन फिल्मों से मुकाबला

ऑस्कर नॉमिनेशन के बाद छेलो शो कुछ विदेशी फिल्मों के साथ केटेगरी में कंपटीशन करेगी. इनमें Alejandro González Iñárritu, डेनमार्क की False Chronicle of a Handful of Truths along with Holy Spider, जर्मनी की All Quiet on the Western Front, फ्रांस की Saint-Omer, (ऑस्ट्रिया की Corsage, पोलैंड की EO, कंबोडिया की Return to Seoul, अर्जेंटीना की Argentina, 1985, साउथ कोरिया की Decision to Leave, बेल्जियम की Close हैं. ये सभी फिल्मों ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं.