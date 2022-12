Pawan Kalyan fan's Suicide Letter: पवन कल्याण के ऐसा करने से खुश नहीं फैंस, एक ने लिखा सुसाइड नोट

जनसेना पार्टी के प्रेसीडेंट और तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण किसी परिचय के मोहताज नहीं है. साउथ ही नहीं बल्कि देश- विदेश में उनके स्टारडम के चर्चे हैं. अभिनेता अभिनय के अलावा अपने स्वैग को लेकर चर्चा में रहते हैं. हालांकि, उनके फैंस उनकी फिल्मों का ही बेसब्री से इंतजार करते हैं. पवन कल्याण एक नई परियोजना के लिए फिल्म निर्माता हरीश शंकर (filmmaker Harish Shankar) के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म निर्माता ने इस प्रोजेक्ट का अडेट सोशल मीडिया पर भी दिया. ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यह फिल्म थेरी का रीमेक होगी. हालांकि, उनके फैंस को ये बात नागवार गुजरी है और उनके एक फैन ने तो सुसाइड नोट भी लिख डाला.

पवन को ओरिजनल फिल्म में देखना चाहते हैं फैंस

दरअसल, पवन कल्याण के प्रशंसक अपने पसंदीदा स्टार द्वारा ‘थेरी का तेलुगू रीमेक करने की खबरों से नाखुश हैं. उन्हें लगता है कि सुपरस्टार को ओरिजिनल फिल्में ही करनी चाहिए और रीमेक से बचना चाहिए. इस बीच एक जबरा फैन ने हरीश शंकर को एक सुसाइड लेटर लिखा और उनसे रीमेक नहीं बनाने का आग्रह किया है. गौरतलब है कि हाल ही में प्रोड्यूसर हरीश शंकर ने पवन कल्याण के साथ अपनी अगली परियोजना के बारे में ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, ‘Big excitement is on the way.. इस स्पेस को देखें दोस्तों!’

कल्याण के रीमेक से खुश नहीं फैंस

उनके ट्वीट के तुरंत बाद एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘आपने हमसे एक ऐसी फिल्म देने का वादा किया था, जिसे 10 साल तक याद रखा जाएगा, लेकिन अगर आप रीमेक बनाना चुनते हैं, तो यह हमारे उत्साह को खत्म कर देगा.’

आखिरी बार भी रीमेक में दिखे थे पवन कल्याण

इसी तरह दूसरे फैंस ने भी अपने दुख को जाहिर किया है, जिन्हें आप नीचे दिए गए ट्वीट्स में देख सकते हैं. आपको बता दें कि पवन कल्याण को आखिरी बार Ayyappanum Koshiyum की रीमेक भीमला नायक (Bheemla Nayak) में देखा गया था. उन्होंने वकील साब के लिए पिंक के तेलुगु वर्जन में अमिताभ बच्चन की भूमिका भी निभाई. फिलहाल पवन कल्याण हरि हर वीरा मल्लू और कृष द्वारा निर्देशित फिल्म में बिजी हैं, जो 30 मार्च, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

इन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं पवन कल्याण

अभिनेता को गोकुलमलो सीता (Gokulamlo Seeta), सुस्वगथम (Suswagatham), थोली प्रेमा (Tholi Prema), थम्मुडु (Thammudu), बद्री (Badri), कुशी (Kushi), जलसा (Jalsa), गब्बर सिंह (Gabbar Singh), गोपाला गोपाला (Gopala Gopala), और अटरिन्टिकी डेरेडी (Attarintiki Daredi) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.