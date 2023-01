RRR के बाद ऐश्वर्या राय की फिल्म हुई इस अवॉर्ड की रेस में शामिल, 6 केटेगरी में नॉमिनेट; इन्हें मिलेगा सम्मान!

साउथ सिनेमा का फिल्मों का हाल के सालों में जबरदस्त बोलबाला है, जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं बल्कि परफोर्मेंस के जरिए कई अवॉर्ड्स की रेस में भी शामिल हो रही हैं. आरआरआर पहले से ही तमाम बड़े अवॉर्ड्स को हासिल कर चुकी है और कुछ के लिए नॉमिनेट हुई है. इसी बीच हांगकांग में आयोजित होने वाले 16वें एशियाई फिल्म पुरस्कार (16th Asian Film Awards) के लिए भी फिल्म का नॉनिमेशन हुआ है और ये समारोह 12 मार्च को होगा. बीते दिन ही इस अवॉर्ड्स के नामांकन की घोषणा की गई. इसमें जबकि मणिरत्नम की पोन्नियिन सेलवन 1 (Ponniyin Selvan 1) को भी नॉमिनेट किया गया है.

ऐश्वर्या राय और चियान विक्रम स्टारर पोन्नियिन सेलवन को एशियाई फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 केटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. वहीं एसएस राजामौली की मैग्नम ओपस आरआरआर ने भी 2 केटेगरी में अपने लिए जग बनाई है. राम चरण- जूनियर एनटीआर स्टारर की फिल्म बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट साउंड की केटेगरी में नॉमिनेट हुई है. एशियन फिल्म अवार्ड्स के एक ट्वीट में लिखा गया है, ’16वें एशियन फिल्म अवार्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी-अभी सफलतापूर्वक समाप्त हुई है! 16वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 12 मार्च (रविवार) को शाम 7:30 बजे हांगकांग पैलेस संग्रहालय में आयोजित किए जाएंगे. 16वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सूची और जूरी अध्यक्ष की घोषणा की गई.’

Ponniyin Selvan 1 इन केटेगरी में हुई नॉमिनेट

मणिरत्नम की पोन्नियिन (Mani Ratnam) सेलवन 1, जिसने अपने थिएटर रन के दौरान ₹500 करोड़ से अधिक की कमाई की और इसका बजट भी 500 करोड़ रुपए था. इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म (Best Film), सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए श्रीकर प्रसाद (Sreekar Prasad for Best Editing), सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए रवि वर्मन (Best Cinematography), बेस्ट ओरिजनल म्यूजिक (Best Original Music) के लिए ए आर रहमान, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए थोटा थरानी को नामांकित किया गया है. वहीं, राजामौली की आरआरआर को श्रीनिवास मोहन को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स (Best Visual Effects) और अश्विन राजशेखर को बेस्ट साउंड के लिए (Ashwin Rajashekar for Best Sound) नॉमिनेट किया गया है.

इन अवॉर्ड्स की रेस में भी आगे है आरआरआर

इस बीच आरआरआर 2022 में भारत की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है. यह दुनिया भर से कई सर्वश्रेष्ठ वर्ष की सूची में रही है. पुरस्कारों के मौसम के बीच फिल्म की टीम विभिन्न देशों में तेलुगू फिल्म के लिए प्रचार कर रही है. फिल्म निर्माता राजामौली भारतीय फीचर की कई स्क्रीनिंग में भाग ले रहे हैं, जिनके टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए हैं. तेलुगू सॉन्ग नाटू- नाटू (Naatu Naatu) तो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है. हाल ही में राम चरण और उनकी पत्नी उपासना को लॉस एंजेलिस में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के लिए पहुंचे हैं. आरआरआर को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है जबकि नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में नामांकित किया गया है.