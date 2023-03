Naatu Naatu: प्रभु देवा ने गर्मजोशी से किया राम चरण का स्वागत, भावुक हुए RRR स्टार, वायरल हुआ VIDEO

आरआरआर की टीम (RRR Team) ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में ‘Naatu Naatu’ के साथ बेस्ट ओरिजनल तेलुगू सॉन्ग में ऑस्कर जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा दिया है. फिल्म की टीम ने पहली बार ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीतकर देश को गौरवान्वित किया है, जिन्हें चहुं ओर से बधाइयां मिल रही है. बी-टाउन स्टार शाहरुख खान से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक, कई प्रमुख हस्तियों ने टीम को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी. यहां तक कि कोरियोग्राफर-निर्देशक प्रभु देवा ने भी अपने अनोखे तरीके से आरआरआर की टीम की सराहना की और देश आते ही सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया. हाल ही में राम चरण ने अपने आधिकारिक सोशल पेज पर एक वीडियो शेयर किया है जो प्रभुदेवा द्वारा उनके वार्म वेलकम का है.

प्रभु देना ने किया RRR स्टार राम चरण का स्वागत

ब्लॉकबस्टर आरआरआर गाने (RRR Song) के 95 वें अकादमी पुरस्कारों में ऑस्कर जीतने के बाद फिल्म की टीम के देश लौटते ही प्रभु देवा और उनके डांस क्रू ने नाटू नाटू की बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया. अभिनेता, कोरियोग्राफर-निर्देशक ने ट्विटर पर गाने के हुक स्टेप पर डांस करते हुए उनकी और उनके क्रू की एक क्लिप साझा की है. इसमें वे दिल का इमोजी बनाकर लिखते हैं, ‘NAATU NAATU … To the Team’ वीडियो में वे अपने डांस क्रू संग ऑस्कर जीतने वाले गाने के स्टेप्स करते देखे जा सकते हैं. गाने को उन्होंने आरआरआर की टीम का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार किया है जो एसएस राजामौली की टीम को एक ट्रीब्यूट है.

ऑस्कर से लौटकर RC15 के सेट पर पहुंचे राम चरण

वीडियो को राम चरण (Ram Charan) ने शेयर कर प्रभु देवा (Prabhu Deva) का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया जो कहना उन्हें कम लगा. उन्होंने लिखा, 'इतने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सभी का शुक्रिया काफी नहीं है. हमारे ग्रैंड मास्टर @prabhudevaofficial सर इस मीठे सरप्राइज के लिए धन्यवाद. शूटिंग पर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है..#RC15.'बता दें कि प्रभुदेवा राम चरण को उनकी अपकमिंग फिल्म RC15 में कोरियोग्राफर करेंगे और इसमें कियारा आडवानी उनके अपोजिट में होंगी.

Naatu Naatu ने इन गानों को दी ऑस्कर में मात

जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरआरआर के नाटू- नाटू ने Tell It Like a Woman, Hold My Hand from Top Gun: Maverick, Life Me Up from Black Panther: Wakanda Forever और This Is A Life from Everything Everywhere All को बीट कर ऑस्कर जीता है, इन सभी गानों को भारतीय गाने ऑस्कर में नॉमिनेट हुए थे लेकिन जब आरआरआर का नाम लिया गया है तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया. यह हर एक भारतीय के लिए रोमांचित कर देने वाला पल था.

एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित आरआरआर जूनियर एनटीआर और राम चरण द्वारा चित्रित दो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को दर्शाती है, फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रिया सरन, समुथिरकानी, रे स्टीवेन्सन, एलिसन डूडी और ओलिविया मॉरिस भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.