मुंबई. प्रभास (Prabhas) की फिल्म ‘प्रोजेक्ट के’ (Project K) की डिटेल्स का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. फाइनली नाग अश्विन की फिल्म ‘प्रोजेक्ट के’ की पहली झलक दुनिया भर के सामने आ चुकी है. ​प्रभास की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म को ‘कल्कि 2898 एडी’ (Kalki 2898 AD) टाइटल दिया गया है. साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा में नया इंडियन सुपरहीरो क्रिएट किया गया है. कॉमिक कॉन 2023 में फिल्म को इंट्रोड्यूस किया गया है. पहली झलक का वीडियो सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गय है और ये तेजी से वायरल हो रहा है.

मार्वल मूवीज की तरह नाग अश्विन का यह एक्शन ड्रामा बुरी ताकतों से लड़ता जाएगा. इसमें सुपरहीरो कल्कि की कहानी बताई जाएगी और यह भूमिका प्रभास निभा रहे हैं. वहीं, टीजर में दीपिका पादुकोण भी अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. ​फिलहाल टीजर में कमल हासन और अमिताभ बच्चन की झलक नजर नहीं आई है. फिल्म की रिलीज डेट जारी नहीं की गई है.

Kalki 2898 AD

कौन है ‘कल्कि’

नाग अश्विन ने ‘प्रोजेक्ट के’ बेहद अलग अंदाज में सबके सामने पेश किया है. सेन डिआगो कॉमिक कॉन 2023 में ‘प्रोजेक्ट के’ को बड़े आकर्षक तरीके से पेश किया गया, जिसने सभी का ध्यान खींचा. इसे ‘This is Project K: First Glimpse of India’s Mytho-Sci-fi Epic’ टाइटल दिया गया था. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ‘कल्कि’ भगवान विष्णु के दसवें या अंतिम अवतार माने जाते हैं. जब कलयुग का अंत होगा, धर्म को नुकसान होगा और बुरी शक्तियां हावी होने लगेंगी, तब ‘कल्कि’ आएंगे. बुरी ताकतो से लड़कर वे नए युग की शुरुआत करेंगे.

फिल्म में एक जगह नकाब पहले बूढ़ा शख्स नजर आता रहा है. आंखों को देखकर बताया जा रहा है कि वे अमिताभ बच्चन हैं. वहीं, फिल्म में कमल हासन का नेगेटिव किरदार बताया जा रहा है. फिल्म अगले साल 2024 में रिलीज होगी.