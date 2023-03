प्रभास से अल्लू अर्जुन तक, ब्लॉकबस्टर स्टार्स की आवाज बने ये कलाकार, आपके हीरो से कम नहीं इनका स्वैग?

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की ‘पुष्पा: द राइज’ के जरिए दुनियाभर में नाम कमाया है. इस फिल्म में उनके हर एक अंदाज की ताबड़तोड़ तारीफ हुई है, फिर चाहे वो सिग्नेचर स्टेप हो या फिर रफ लुक, एक्सप्रेशन हों या फिर डायलॉग्स. खासतौर पर हिंदी मार्केट में पुष्पा को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. क्योंकि इसके दमदार डायलॉग्स ने फैंस के दिलों को छुआ है. इससे पहले प्रभास स्टारर बाहुबली के डायलॉग्स भी खूब लोकप्रिय हुए. अगर ये फिल्में हिंदी में रिलीज न हों तो शायद सिर्फ साउथ के लोग ही इनकी तारीफ कर पाते. हालांकि, डबिंग के हिंदी वर्जन के रिलीज होते ही इन्हें देशभर के लोगों ने सराहा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ सुपरहिट फिल्मों के ब्लॉकबस्टर स्टार की आवाज हिंदी के कुछ हीरो भी बनते हैं. आज हम आपको उन्हीं वॉअसओवर कलाकारों के बारे में बताते हैं जो आपके हैंडसम दिखने वाले हीरो से कम नहीं है.

महेश बाबू और अल्लू अर्जुन के हिंदी डायलॉग्स में संकेत ने डाली जान

संकेत म्हात्रे (Sanket Mhatre) सबसे लोकप्रिय वॉयसओवर कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अपनी आवाज़ दी, है जिनमें सूर्या की ‘Soorarai Pottru’, ‘Kaappaan’, ‘Jai Bhim’ और कई अन्य शामिल हैं. वे अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, राम पोथिनेनी और जूनियर एनटीआर को भी अपनी आवाज दे चुके हैं. उन्होंने DJ, Sarrainodu, S/O Satyamurthy आदि फिल्मों में ऑल अर्जुन को अपनी आवाज दी है. वहीं महेश बाबू की ‘The Real Tevar’, ‘The Real Tiger’ और ‘Encounter Shankar’ जैसी फिल्मों को भी उन्होंने हिंदी में डब किया था.

इन फिल्मों को दी शरद केलकर ने आवाज

शरद केलकर (Sharad Kelkar) एक प्रसिद्ध टेलीविजन व्यक्तित्व होने के साथ-साथ एक वॉयसओवर और डबिंग कलाकार भी हैं. बॉलीवुड में उनकी काफी डिमांड है और इसे साबित करने के लिए उनके पास एक शानदार रिज्यूमे हैं. वे बाहुबली में प्रभास के पीछे हिंदी आवाज भी थे. इसके अलावा, उनके पास 'Max: Fury Road', 'Exodus: Gods and Kings', 'The Return of Xander Cage', 'X-Men Apocalypse', 'Guardians of the Galaxy' जैसी बड़ी फिल्में हैं. दिलचस्प बात यह है कि शरद ने खुलासा किया था कि उन्होंने केवल वॉयसओवर के लिए ऑडिशन दिया था ताकि वे एसएस राजामौली से मिल सकें. अब वे प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष में भी आवाज दे रहे हैं.

विजय और धनुष के लिए राजेश कावा बने आवाज

राजेश कावा (Rajesh Kava) ने सुपर हीरो 'शहंशाह' (Shehanshah) से लेकर 'थिरुमलाई' (Thirumalai) तक कई फिल्मों में अभिनेता विजय को अपनी आवाज दी है. इसके अलावा, उन्होंने धनुष को उनकी फिल्म थंगा मगन (Thanga Magan) के हिंदी डब वर्जन के लिए भी अपनी आवाज दी. उन्होंने जिन अन्य फिल्मों के लिए डबिंग की है उनमें 'सिंघम II', 'लिंगा I' और 'ब्रह्मोत्सवम' शामिल हैं.

फिल्म में अल्लू अर्जुन की आवाज बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े बने थे. पहले लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था लेकिन जब उन्होंने खुद ही एक पोस्ट शेयर किया तब सब हैरान हो गए. उन्होंने पुष्पा के हिंदी डायलॉग्स को दमदार तरीके से बोले हैं.