Ram Charan Upasana शादी के 10 साल बाद बने पेरेंट्स, मेगा परिवार में जश्न, अपोलो अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़

Ram Charan and Upasana welcomed their first child After A decade of Marriage: राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला जिस घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, अब वो खत्म हुआ. हाल ही में स्टार वाइफ ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है. उपासना ने मंगलवार, 20 जून, 2023 को अपने पहले बच्चे का धूमधाम से स्वागत किया. ये खबर सुनकर मेगा फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उपासना 19 जून की देर शाम हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचीं और आज सुबह उन्होंने अपनी बच्ची को जन्म दिया. उनकी एक झलक देखने के लिए कई लोग बेताब हैं और अस्पताल के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में समाचार एजेंसी PTI ने अपोलो अस्पातल के बाहर का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं. ये विजुअल हैदराबाद स्थित अपोलो अस्पताल बाहर का है, जहां मेगास्टार चिरंजीवी अपनी न्यू बॉर्न ग्रांड डॉटर से मिलने पहुंचे हैं. राम चरण और उपासना आज सुबह ही पहली बार पेरेंट्स बने हैं.

10 साल बाद पिता बने राम चरण उपासना

वैसे राम चरण के लिए 2023 काफी अच्छा रहा है क्योंकि उन पर फिल्माए गए आरआरआर ने नाटू नाटू गाने ने ऑस्कर जीता है और अब, शादी के 10 साल बाद एक नवजात शिशु के कोनिडेला परिवार में शामिल होने से नए उत्सव की शुरुआत हुई है. परिवार में नन्हीं मेहमान के आने से जश्न का माहौल है और राम चरण के फैंस भी उनके पिता बनने से काफी खुश हैं. इस घड़ी का हर कोई लंबे वर्ष से इंतजार कर रहा था और बेटी के आने से खुशी और दोगुनी बढ़ गई है.

बेटी के लिए बनवाया लकड़ी का पालना

3 दिन पहले ही उपासना ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे अपने आने वाले मेहमान के लिए पालना बनवा रही थीं. उन्होंने बाजार से किसी रेडीमेड झूले को नहीं बल्कि घर पर अपने चॉअस के अनुसार हाथ से बने लकड़ी का पालना डिजाइन कराया है और अब वे इसमें अपनी बेबी की देखभाल करेंगी. ये पालना प्रज्वल फाउंडेशन की अविश्वसनीय युवा महिलाओं द्वारा बनाया गया है और यह शक्ति, लचीलापन और आशा का प्रतीक है, इसका अत्यधिक महत्व है.

चिरंजीवी के घर में शिफ्ट हुए राम चरण- उपासना

पेरेंट्स बनने के बाद से ही राम चरण और उपासना के लिए बधाई और शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है. फैंस और कई सेलेब्स उनकी बच्ची को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं. जानकारी के लिए आपको बता दें कि राम चरण और उपासना चिरंजीवी के घर में शिफ्ट हो गए हैं. हाल ही में एक साक्षात्कार में, उपासना ने खुलासा किया कि वे और आरसी चिरंजीवी के घर में शिफ्ट होंगी ताकि परिवार के बीच स्वागत और सहयोग का माहौल बनाया जा सके. वे चाहते हैं कि उनका नवजात शिशु दादा-दादी के आसपास पर्याप्त समय बिताए.

राम चरण की बच्ची के लिए RRR के सिंगर ने बनाई स्पेशल ट्यून

‘आरआरआर’ गायक काल भैरव ने राम चरण के छोटे बच्चे के लिए एक स्पेशल टून बनाई है जिसे अभिनेता ने अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर किया है. राम चरण ने एक मधुर स्वर के साथ काल भैरव को धन्यवाद दिया, जिसमें लिखा, ‘धन्यवाद काल भैरव, हमारे अनमोल बच्चे के लिए इस मीनिंगफुल धुन को बनाने के लिए…हमें यकीन है कि यह धुन दुनिया भर के लाखों बच्चों के लिए खुशी और आनंद लाएगी.’ Adipurush के राम- सीता असल जिंदगी में खाते हैं मच्छी- मुर्गा आगे देखें…

Also Read: Upsana की प्रेग्नेंसी पर बोले Ram charan, जापान में हुआ ये मैजिक, 10 साल बाद बन रहे बेटी के पिता