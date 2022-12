SS Rajamouli: RRR निर्देशक ने खोला सफलता का राज, बताया कैसे हर फिल्म को बनाया जा सकता ब्लॉकबस्टर

एसएस राजामौली (SS RajamoulI) ने फिल्म आरआरआर के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में (Prestigious Golden Globe Awards) दो नामांकन अर्जित करने के बाद भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है. उन्होंने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड (New York Film Critics Circle award for Best Director) जीतकर भी सुर्खियां बटोरीं. इस बीच, तेलुगू निर्देशक ने द फिल्ममेकर्स अड्डा 2022 में फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर बात की, जिसे चर्चित ऑनलाइन मीडिया फिल्म कंपैनियन द्वारा आयोजित किया गया था. इस दौरान अपने साथी फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत में राजामौली ने अपनी फिल्मों की सक्सेस फॉर्मूले (Success formula of SS Rajamouli) के बारे में बताया.

मार्केट नहीं दर्शकों को समझें

देश के सबसे बड़े हिटमेकर माने जाने वाले डायरेक्टर राजामौली के मुताबिक दर्शकों की नब्ज जानना बेहद जरूरी है. वे कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि यहां कोई सीक्रेट फॉर्मूला (secret formula) है. मैं दो बातें कहूंगा – मूल रूप से दर्शकों के साथ संबंध बनाना और बहुत सहज नहीं होना. यदि आप बहुत सहज हो जाते हैं, तो आप बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं. यदि आपकी फिल्म अच्छा कारोबार करतो आप अनाउंसमेंट करते हैं और नहीं तो आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं.’ एसएस राजामौली ने कहा, ‘दर्शकों के साथ संबंध बनाएं, हमेशा समझें कि वे क्या चाहते हैं.’ बाहुबली के निर्देशक ने निष्कर्ष निकाला, ‘बाजार (Box Office) कभी आपकी बात नहीं सुनता है, इसलिए कोशिश भी न करें. हमेशा दर्शकों से बात करने की कोशिश करें, बाजार से बात करने की कोशिश न करें.’

बजट को लेकर कभी हराम नहीं हुई रातों की नींद

बातचीत के दौरान एसएस राजामौली ने फिल्मों के लिए बड़े जोखिम लेने के बारे में भी बात की और खुलासा किया कि क्या आरआरआर की शूटिंग के दौरान उनकी रातों की नींद उड़ गई थी? फिल्म निर्माता के अनुसार, वो कभी भी किसी ऐसे विचार के बारे में नहीं सोचते हैं जो किसी एक बड़े जोखिम (big risk) को लेकर हो. सलिए, राम चरण-जूनियर एनटीआर फिल्म ने अपने बड़े पैमाने या बजट के कारण कभी भी उनकी रातों की नींद हराम नहीं की. हिटमेकर ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘जब हम जूनियर एनटीआर के साथ एनिमल सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे, तभी हमारी रातों की नींद हराम हो गई थी, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने रात की शूटिंग की थी.’

फिल्म मेकर्स की सोच पर राजामौली के विचार

आगे वे कहते हैं ‘जब आपके पास कोई विचार होता है, तो आप इसे लेकर एक्साइटेड होते हैं और आप उस पर काम कर रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी फिल्म निर्माता यह सोचेगा कि यह एक रिस्क है. क्योंकि वह सोचता है कि वो इसे पसंद करता है, लोग इसे पसंद करेंगे. इसलिए वो ऐसा कर रहा है, लिहाजा इसमें कोई जोखिम नहीं है. आगे राजामौली का कहना है कि वहीं दूसरी ओर कुछ निर्माता सोचते हैं कि शायद मार्केट में ये फिल्म न चले और ये रिस्क हो सकती है. फिर वो समझाते हैं, ‘जब हम एक फिल्म बनाते हैं, तो हम सभी को संदेह होगा. क्योंकि फिल्म निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे दिमाग शामिल होते हैं. एक समय पर हमें इस बारे में संदेह होना तय है कि क्या यह काम करेगा. लेकिन तब आप हमारे पास पहली एक्साइटमेंस्ट से कंफर्ट महसूस करेंगे.’