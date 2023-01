इन एक्टर्स की कोई फिल्म नहीं छोड़ते राम चरण, 60 की उम्र में भी दिखते हैं यंग, नहीं लिया बॉलीवुड का नाम

मेगा पावर स्टार राम चरण (Ram Charan) जहां एक ओर RRR को मिले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में तेलुगू का जिक्र कर ट्रोल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यूएसए मीडिया को उन्होंने अपने बुद्धिमान जवाबों और विनम्र रवैये से इंप्रेस किया है. साथ ही साउथ स्टार ने इस फैक्ट से भी भारत को गौरवान्वित किया है कि उन्होंने वैश्विक मंच #GoldenGlobesAwards2023 पर भारतीय डिजाइनरों द्वारा बनाए गए आउटफिट्स को चुना. अभिनेता ने हाल ही में यूएसए मीडिया से बात करते हुए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड विनर गाने ‘नाटू नाटू’ (Naatu Naatu) का जिक्र कर यूक्रेन के अनुभव को बयां किया.

यूक्रेन में ‘नाटू नाटू’ का अनुभव

आपको बता दें कि आरआरआर के नाटू नाटू की शूटिंग यूक्रेन में हुई है लेकिन तब हालात उतने बेकार नहीं थी. राम चरण ने बताया कि ‘शूटिंग के दौरान सेट पर मुझे चोट लग गई थी. मेरे लिगामेंट में चोट लग गई थी, मेरा एसीएल फट गया था और तब मैं तीन महीने से सेट से दूर था. मैं रिहैब कर रहा था, फि र से शूट के लिए तैयार हो रहा था. और मेरे आने के ठीक बाद हम ‘नाटू नाटू’ गाने की शूटिंग के लिए सीधे यूक्रेन गए.’ वे आगे कहते हैं, ‘मेरे घुटने इस बारे में बात करते हुए अभी भी लड़खड़ा रहे हैं. यह गाना हम सबके लिए एक खूबसूरत यातना है, जिसके बारे में बात करने का अब हमें मौका मिल गया है. इसी गाने की बदौलत आज हम यहां ग्रे कारपेट पर खड़े होकर बात कर पा रहे हैं.’ आरआरआर की स्क्रिप्ट के संबंध में उन्होंने कहा कि, ‘मुझे एक रोलर कोस्टर राइड और विभिन्न शैलियों के एक साथ आने जैसा महसूस हुआ. यह एक्शन था, यह ड्रामा था, यह थोड़ा थ्रिलर और म्यूजिकल था. उनके लिए इतनी सारी विधाओं को एक साथ लाना और इसे कायल बनाना और इस तरह पार्क से बाहर हिट करना बहुत मुश्किल था. साउथ एक्ट्रेस पर दिल हार गया ये क्रिकेटर, ऐसे हुई शादी आगे देखें…

हॉलीवुड एक्टर्स को पसंद करते हैं राम चरण

राम चरण आगे कहते हैं हॉलीवुड ए-लिस्टर्स पर जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है, उन्हें लेकर आरआरआर स्टार कहते हैं, ‘मैंने कभी भी ब्रैड पिट (Brad Pitt) और टॉम क्रूज (Tom Cruise) की कोई फिल्म नहीं छोड़ी.’ उन्होंने स्वीकार किया कि जिन्हें वे तब देखते थे जब काफी छोटे थे. अभिनेता ने कहा, दोनों हॉलीवुड स्टार को ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड’ (‘Once Upon a Time In Hollywood) और ‘टॉप गन: मेवरिक’ (Top Gun: Maverick) में फिर से देखकर उनकी उम्र नहीं बढ़ती है. वे एक ही हैं. टॉम, 38 साल से वैसे ही दिखते हैं और अब पहले से भी बेहतर होते जा रहे हैं. साथ ही हमें उनके प्रशंसकों के रूप में अपने करीब रख हुए हैं. राम के इस जवाब, आचरण और समग्र आकर्षण (overall charm) ने उन्हें हॉलीवुड दर्शकों, मीडिया और अन्य के बीच पसंदीदा बना दिया है. इससे पता चलता है कि हॉलीवुड स्टार को ज्यादा पसंद करते हैं बजाए बॉलीवुड के. उनके पसंदीदा एक्टर टॉम हंक्स हैं.