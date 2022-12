RRR: जापान में राम चरण- जूनियर एनटीआर की फिल्म का जलवा, ताबड़तोड़ कमाई कर बनी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) निर्देशित ‘आरआरआर’ (RRR Movie) 21 अक्टूबर को जापान में रिलीज हुई थी और यहां पर भी ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. जापान के 44 शहरों और प्रान्तों में 209 स्क्रीनों और 31 आईमैक्स स्क्रीनों पर रिलीज़ हुई फिल्म ने 56 दिनों में जेपीवाई 410 मिलियन का कारोबार किया है. जेपीवाई 410 मिलियन के साथ ‘आरआरआर’ अब जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली (Biggest Indian film grossers) सबसे बड़ी भारतीय फिल्म की सूची में पहले स्थान पर है.

फिल्म को मिल चुके ये बड़े अवॉर्ड्स

इस फिल्म को न्यूयॉर्क क्रिटिक्स अवार्ड और सैटर्न बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड (New York Critics Award and Saturn Best International Award) पहले ही मिल चुका है. हाल ही में इस फिल्म को दो गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) के लिए नॉमिनेट भी किया गया था. इतना ही नहीं, इसे हाल ही में प्रतिष्ठित क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए पांच केटेगरी बेस्ट फीतर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत में नॉमिनेट किया गया है.

जापान में मिला RRR को दर्शकों का जबरदस्त प्यार

मेकर्स ने जापान में ‘आरआरआर’ के लेटेस्ट कलेक्शन को अपडेट किया है. फिल्म की रिलीज के बाद से ही हमारे सितारों और निर्देशक पर आपने जो प्यार बरसाया है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है. तेलुगू के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई, ‘आरआरआर’ 1200 करोड़ रुपए के ताबड़तोड़ कलेक्शन के साथ दुनिया भर में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई.

पश्चिमी दर्शकों को इंप्रेस कर रहा राम चरण और जूनियर एनटीआर का प्रदर्शन

इस फिल्म में राम चरण चरण (Ram Charan) ने अल्लूरी सीतारामराजू की भूमिका निभाई और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) को कोमाराम भीम के रूप में देखा गया. हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया मॉरिस और बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने लीड फीमेल रोल निभाए. फिल्म में अजय देवगन भी अहम भूमिका में नजर आए थे. पश्चिमी दर्शकों को प्रभावित कर रही ‘आरआरआर’ हमारे देश के ऑस्कर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है.

