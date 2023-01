RRR ने रचा इतिहास, चीनी थिएटर्स में बिके रिकॉर्डतोड़ फिल्म के टिकट, जापान के बाद हॉलीवुड नगरी में जलवा

RRR in los Angeles: जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ram Charan) स्टारर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की मोस्ट फेमस फिल्म आरआरआर (RRR), 9 जनवरी को लॉस एंजेलिस में टीसीएल के चीनी थिएटर में प्रदर्शित की जाएगी. ये खबर सुनते ही हॉलीवुड नगरी में भारतीय मूवी लवर्स के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बताया जा रहा है कि वहां कुछ सेकंड में भी फिल्म को देखने के लिए ताबड़तोड़ टिकटों की बिक्री हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म को रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से जबरदस्त इजाफा हो रहा है.

चीनी थिएटर्स में सेकंड में बिके RRR के टिकट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े आईमैक्स थिएटर में स्क्रीनिंग के लिए टिकट केवल 98 सेकंड में बिक गए. जी हां, आपने उसे सही पढ़ा है! लॉस एजेंलिस स्थित चीनी सिनेमाघरों (Chinese Theatre) में आरआरआर के टिकट 98 सेकंड में बिक गए. बियॉन्ड फेस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इस खबर को साझा किया और लिखा कि इससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ है. उनके ट्वीट में लिखा गया है, ‘यह आधिकारिक है और यह ऐतिहासिक है. @RRRMovie ने 98 सेकंड में @ChineseTheatres @IMAX को बेच दिया. भारतीय फिल्म की इस तरह की स्क्रीनिंग पहले कभी नहीं हुई क्योंकि इससे पहले RRR जैसी फिल्म कभी नहीं बनी, धन्यवाद. @ssrajamouli @ tarak9999 @AlwaysRamCharan @mmkeeravaani.’

जापान में भी रहा RRR का जलवा

आपको बता दें कि इससे पहले ये एसएस राजामौली (SS Rajamouli) निर्देशित ‘आरआरआर’ (RRR Movie) 21 अक्टूबर को जापान में रिलीज हुई थी और यहां पर भी ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. जापान के 44 शहरों और प्रान्तों में 209 स्क्रीनों और 31 आईमैक्स स्क्रीनों पर रिलीज़ हुई फिल्म ने 56 दिनों में जेपीवाई 410 मिलियन का कारोबार किया है. जेपीवाई 410 मिलियन के साथ ‘आरआरआर’ अब जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली (Biggest Indian film grossers) सबसे बड़ी भारतीय फिल्म की सूची में पहले स्थान पर है.

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में RRR का नॉमिनेशन

हालही में राजामौली की फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया है. इस फिल्म को न्यूयॉर्क क्रिटिक्स अवार्ड और सैटर्न बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड (New York Critics Award and Saturn Best International Award) पहले ही मिल चुका है. हाल ही में इस फिल्म को दो गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) के लिए नॉमिनेट भी किया गया था. इतना ही नहीं, इसे हाल ही में प्रतिष्ठित क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए पांच केटेगरी बेस्ट फीतर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत में नॉमिनेट किया गया है.

ऑस्कर रेस में भी आरआरआर

फिल्म का नाम (RRR in Oscar) भी 95वें अकादमी पुरस्कारों यानी ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और देश के लिए बहुत गर्व की बात है. कई हॉलीवुड सितारों द्वारा आरआरआर की प्रशंसा करने के बाद अब इस लीग में गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार नथाली इमैनुएल ने भी राजामौली की फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसके बाद से वे लगातार सुर्खियों में अपनी जगह बनाए हुए है.