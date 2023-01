RRR in BAFTA: बाफ्टा की लिस्ट में शामिल हुई राम चरण- जूनियर एनटीआर की आरआरआर, आलिया भट्ट की फिल्म का पत्ता साफ

RRR in British Academy Film Awards: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म RRR रिलीज के बाद से ही जबरदस्त ट्रेंड कर रही है और अब इसकी चर्चा ग्लोबल लेवल पर जारी है. फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है जिसने एक बार फिर भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पैन इंडिया फिल्म बाफ्टा फिल्म अवॉर्ड्स (British Academy Film Awards) की लिस्ट में भी अपने लिए जगह बना ली है. हाल ही बाफ्टा ने अपने 2023 फिल्म पुरस्कारों के लिए सभी श्रेणियों की एक लंबी लिस्ट जारी की है. इसमें एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर ‘आरआरआर’ भी शामिल हो चुकी है. मालूम हो कि आरआरआर पहले से ही कई प्रतिष्ठित अवार्ड शो में प्रशंसा और नामांकन के साथ दुनिया भर में सराही जा रही है. इसी बीच राम चरण (Ram Charn) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) स्टारर ने अब ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स (बाफ्टा) की लंबी सूची में भी जगह बना ली है. इसने Film Not In English Language केटेगरी में एक स्थान हासिल किया है. RRR के अलावा दिल्ली स्थित शौनक सेन की ‘All That Breathes’ को डॉक्युमेंट्री केटेगरी में मंजूरी मिली है.

BAFTA में इन फिल्मों से होगा RRR का मुकाबला

जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाफ्टा में ‘आरआरआर’ का मुकाबला ‘ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट र्न फ्रंट’ (All Quiet on the Western Front), ‘अर्जेंटीना (Argentina) 1985’, ‘बार्डो’, (Bardo) ‘फाल्स क्रॉनिकल ऑफ ए हैंडफुल ऑफ ट्रूथ’ (False Chronicle of a Handful of Truths), कान्स 2022 ग्रैंड प्रिक्स विजेता ‘क्लोज’ (Close), ‘कोर्सेज’ (Corsage), ‘डिसीजन टू लीव’ (Decision To Leave) ‘ईओ’ (Decision To Leave), ‘होली स्पाइडर’ (Holy Spider) और ‘द क्विट गर्ल’ (The Quiet Girl) से होगा.

प्रचार के बावजूद भी बाफ्टा में शामिल नहीं गंगूबाई काठियावाड़ी

वहीं दूसरी ओर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर पीरियड ड्रामा ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) को बाफ्टा में प्रचार के बावजूद भी इसकी लिस्ट में कोई जगह नहीं मिली और संजय लीला भंसाली की फिल्म का इस अवॉर्ड से पत्ता कट गया. बता दें कि भंसाली ने कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समितियों के सामने विदेशों में गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रचार किया था. जबकि एसएस राजामौली अपनी आरआरआर को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी आरआरआर आज भी दुनिया भर के चुनिंदा सिनेमाघरों में चल रही है. बता दें कि RRR को ऑस्कर 2023 में 14 कैटेगरी में सबमिट किया गया है जिसमें से फिल्म के नाचो ‘नाचो गाने’ को नॉमिनेट किया जा चुका है और ये गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की रेस में भी शामिल है.

लॉस एंजेलिस में भी RRR का जलवा

मालूम हो कि बाफ्टा अवार्ड्स 2023 के नामांकन की घोषणा 19 जनवरी को की जाएगी और इसका समारोह 19 फरवरी को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में होगा. इस अवॉर्ड की लिस्ट में आने से पहले आरआरआर को हॉलिवुड नगरी लॉस एजेंलिस में भी खूब प्यार मिला. जहां दुनिया के सबसे बड़े आईमैक्स थिएटर में स्क्रीनिंग के लिए फिल्म के टिकट केवल 98 सेकंड में बिक गए. बियॉन्ड फेस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इस खबर को साझा किया और लिखा कि इससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ है.