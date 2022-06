RRR ने फिर कर दिया कमाल, एक खास जगह SS Rajamouli को मिली Hollywood फिल्म Avengers Endgame के बराबर की रेटिंग

‘RRR’ Best Films of 2022 list of Rotten Tomatoes: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की मैग्नम ओपस ‘आरआरआर’ (RRR) इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. 25 मार्च 2022 को रिलीज हुई फिल्म अब भी चर्चा में हैं और विदेशी लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, चूंकि हाल ही में इसे अमेरिका में फिर से रिलीज किया गया था. जूनियर एनटीआर (Ram Charan) और राम चरण स्टारर (Jr NTR) ने बॉक्स ऑफिस (RRR Box Office) पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. कथित तौर पर, फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया है.

Rotten Tomatoes की लिस्ट में शुमार ‘RRR’

इस फिल्म ने न केवल घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि अमेरिका में भी खूब कमाई की है. एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की ‘आरआरआर’ अब 2022 की Rotten Tomatoes की लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों (Rotten Tomatoes Best Films of 2022 list) में शुमार है. एक्शन ड्रामा ने कुल 91 प्रतिशत आलोचकों की रेटिंग और 94 प्रतिशत दर्शकों की रेटिंग के साथ सूची में 46 वां स्थान हासिल किया है. इतना ही नहीं, फिल्म ‘एवेंजर्स एंडगेम’ (Avengers Endgame) के बराबर है, जिसे 94 प्रतिशत क्रिटिक्स रेटिंग और 90 प्रतिशत ऑडियंस रेटिंग मिली है.

57 देशों में के लोगों ने Netflix पर देखी ‘RRR’

थिएटर्स में रिलीज के बाद जूनियर एनटीआर और राम चरण की फिल्म ने नेटफ्लिक्स (Netflix) पर भी जबरदस्त सफलता पाई और 57 देशों में टॉप 10 स्थानों को चिह्नित किया है. फिल्म 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और ये अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है जिसने अपनी लागत से तीन गुना काबोरार किया है. इससे पहले, आरआरआर को डॉक्टर स्ट्रेंज के स्क्रिप्ट राइटर रॉबर्ट सी कारगिल (Doctor Strange screenwriter Robert C Cargill) और कॉमेडियन एक्टर पैटन ओसवाल्ट (actor-comedian Patton Oswal) से प्रशंसा मिली थी.

‘RRR’ के BFX तकनीकि की तारीफ

‘RRR’ वीएफएक्स से भरी हुई है और इसके पिक्चराइजेशन से लेकर डायरेक्टर के विजन को भी खूब सराहा जा रहा है. हालांकि, कुछ विदेी दर्शकों ने इसे गे स्टोरी भी बताया, क्योंकि दो दोस्तों की बॉन्डिंग को दर्शाती है. ये फिल्म स्वतंत्रता से पूर्व भारत में क्रांतिकारियों कोमाराम भीम (जूनियर एनटीआर) और अल्लूरी सीताराम राजू (राम चरण) के जीवन पर आधारित है.