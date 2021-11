Dhanush को BRICS फिल्म फेस्टिवल में मिला बेस्टर एक्टर का सम्मान, 'Asuran' से नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके एक्टर

Dhanush wins Best Actor for at BRICS Film Festival: रजनींकात के दामाद और साउथ के सुपरस्टार धनुष (Dhanush) को अपनी फिल्म असुरन के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल (BRICS Film Festival) में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. फिल्म का निर्देशन चुके वेत्रिमारन (Vetrimaaran) ने किया है और साल 2019 में रिलीज हुई है.