Suzhal The Vortex: तमिल वेब सीरीज ‘सुजल द वोर्टेक्स’ नाम की वेब सीरीज हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर रिलीज हुई है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था जो सस्पेंस से भरा था जिसने पहले ही लोगों की एक्साइटमेंट पहले ही बढ़ा दी थी और अब ‘सुजल द वोर्टेक्स’ की पूरी कहानी को देख सकते हैं. वेब सीरीज की कहानी एक छोटे से काल्पनिक औद्योगिक शहर (fictional industrial town) संबलूर पर बेस्ड है. संबलूर हर दूसरे छोटे शहर की तरह है, जहां हर कोई हर किसी को जानता है और ज्यादातर लोगों की आजीविका एक इंडस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें कथिर, ऐश्वर्या राजेश, श्रिया रेड्डी और राधाकृष्णन पार्थिबनलीड लीड रोल में हैं.

ऐसे शुरू होती है कहानी

वेब सीरीज की कहानी में मुकेश वड्डे (Yusuf Hussain) और उनके बेटे त्रिलोक वड्डे (Harish Uthaman) के स्वामित्व वाली एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है जो जलकर खाक हो जाती है. इसी बीच लोक देवी अनागलम्मन के सम्मान में माया कोल्लई (looting of the graveyard festival) का नौ दिवसीय उत्सव भी संबलूर में शुरू होता है और यहीं से शुरू होती है एक भयानक कहानी…

दर्शकों को जोड़े रखती हैं कहानी की ये घटनाएं

कहानी में कई दृश्य झकझोर देने वाले हैं जिसमें कस्बे की सीमेंट फैक्ट्री जलकर खाक हो जाती है और उसी रात एक युवती गायब हो जाती है. पुलिस की जांच त्योहार के नौ दिनों के साथ मेल खाती है और फिर जब कुछ सीक्रेट सामने आते हैं तो धीरे-धीरे शहर के लोगों के बीच चर्चा तेज होने लगती है. जब फैक्ट्री यूनियन के नेता शनमुगम (R. Parthiban) फैक्ट्री जलाने के आरोपों से निपट रहे होते हैं भी उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बेटी नीला (Gopika Ramesh) गायब है. मामले की जांच युवा एसआई चक्रवर्ती उर्फ ​​सकराई (Kathir) और वरिष्ठ निरीक्षक रेजिना (Sriya Reddy) दोनों मामलों की जांच शुरू करते हैं और धीरे-धीरे उन सुरागों को उजागर करते हैं. पूरी कहानी में एक सस्पेंस हैं जो लोगों को आखिरी तक इसे देखने पर मजबूर कर देता है. वेब सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि दर्शक की एक्साइटमेंट इसे पूरा देखने के लिए अंत तक बरकरार रहती है.

Suzhal The Vortex का निर्माण

8 एपीसोड वाली क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘सुजल द वोर्टेक्स’ का निर्देशन अनुचरण और ब्रम्मा (Bramma and Anucharan) ने किया है. वहीं क्रिएयन और स्क्रिप्टिंग मशहूर निर्देशक पति-पत्नी की जोड़ी पुष्कर और गायत्री (Pushkar And Gayathri) ने की है, जो अपनी ‘विक्रम वेधा’ (Vikram Vedha) के लिए भारतीय सिनेमा में पहले से ही लोकप्रिय हैं. हर कोई वेब सीरीज की स्टार कास्ट और मेकर्स की तारीफ कर रहा है. ऐसे में अगर एक्शन और क्राइम की घटनाओं तो देखना पसंद करते हैं तो हो सकता है ये आपको भी पसंद आए.