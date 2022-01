Tamanna Bhatia ने शुरू किया डांस चैलेंज, इंटरनेट पर छा गई Baahubali एक्ट्रेस; देखें Ghani के ट्रैक का VIDEO

बाहुबली फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamanna Bhatia) पिछले कई दिनों से अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर लोगों का अटेंशन ले रही हैं लेकिन फिलहाल वे अपने डांस चैलेंज को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें डायनमिक अंदाज में डांस करती दिख रही हैं. एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया (Tamanna Bhatia Trending) पर ट्रेंड कर रहा है जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं. बता दें कि एक्ट्रेस का ये डांस निर्देशक Kiran Korrapati की अपकमिंग फिल्म गनी का है जिसमें वे वरुण तेज के साथ नजर आने वाली हैं.

गनी के ट्रैक सॉन्ग से छां गईं तमन्ना

तमन्ना ने गनी फिल्म का ट्रैक ‘कोडठे’ (Kodthe) पर डांस कर वीडियो शेयर किया है और इसके जरिए उन्होंने अपने को-स्टार को डांस चैलेंज भी दिया है. उन्होंने इस क्लिप को शेयर करते हुए उन्होंने वरुण तेज (Varun Tej) और साई मांजरेकर (Saiee Manjrekar) को चैलेंज लेने के लिए टैग किया है. ‘बाहुबली’ फेम एक्ट्रेस ने वीडियो को कैप्शन दिया, ‘Take more chances And Dance more dances (ज्यादा से ज्यादा मौके लें और खूब डांस करे), मैं कोडथे की धुन पर डांस कर रही हूं.. अब आपकी बारी है.. #KodtheDanceChallenge’

बता दें कि इससे पहले तमन्ना ने एक पोस्ट साझा किया था, जो ट्रैक का स्टिल फीचर था और उसमें लिखा था, ‘Kodthe को प्रजेंट करना आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मोटीवेट करना है. नॉक आउट होने के लिए तैयार हो जाओ.’ अब उन्होंने इसका वीडियो ही खुद बनाकर शेयर किया है. भले ही तमन्ना ने इस डांस का चैलेंज सिर्फ वरुण और सई मांजरेकर को दिया हो लेकिन उनके फैंस भी इसे फॉलो कर सकते हैं. तमाम कमेंट्स में इसे स्वीकारने की बात भी लिख रहे हैं. इसका मतलब आने वाले दिनों में इस पर भी सैंकड़ों रील्स आएंगी.

पर्दे पर आने वाली हैं तमन्ना की 5 फिल्में

बता दें कि तमन्ना को ‘बाहुबली’, ‘देवी’ और ‘सई रा नरसिम्हा रेड्डी’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है. अभिनेत्री ने ‘एंटरटेनमेंट’, ‘हिम्मतवाला’ और ‘हमशकल्स’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. तमन्ना के पास इस वक्त 6 फिल्में हैं जिनके नाम ‘F1’, ‘Bole Chudiyan’, ‘Plan A Plan B’, ‘That Is Mahalakshmi’, ‘Paris Paris’ और ‘Bhola Shankar’ में आने वाली हैं. इनमें से That Is Mahalakshmi हिंदी और पेरिस- पेरिस तमिल है बाकी सब तेलुगू फिल्में हैं.