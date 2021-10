Big Boss15: 'संकट इन जंगल', कैसे करेंगे कंटेस्टेंट्स सर्वाइव, दंगल होगा या मंगल?

मुंबई: बिग बॉस15 (Big Boss15) का ग्रैंड प्रीमियर, (Grand Premiere) 2 अक्टूबर को हुआ. पहले दिन 13 कंटेस्टेंट्स (13 Contestants) की धमाकेदार इंट्री हुई. स्टेज पर सभी ने अपने-अपने अंदाज में जोरदार तरीके से इंट्री मारी. मगर इसके बाद इन सबको जंगल भेज दिया गया, क्योंकि इस बार के घर का थीम जंगल पर बेस्ड (Based On Jungle Theme) है.

बिग बॉस-15 का एक और नया प्रोमो रिलीज किया गया है, इसमें होस्ट सलमान खान (Host Salman Khan) ये कहते हुए नजर आते हैं, कि ‘संकट इन जंगल’ (Sankat in Jungle), फैलाएगा ‘ दंगल ऑफ द दंगल’ (Dangal of Jungle). इस प्रोमो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इंस्टाग्राम पर प्रोमो के साथ यह कैप्शन भी दिया गया है, ‘संकट-ए-दंगल में कंटेस्टेंट्स कैसे करेंगे सर्वाइव, दंगल होगा या मंगल, दे विल हैव डिसाइड (They Will Have to decide).’ इससे साफ पता चल रहा है कि इस बार कटेस्टेंट्स का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है. यानी जंगल में प्रतियोगियों को संकट से गुजरना होगा और जो इस संकट से दंगल कर पाने में कामयाब होगा, उसका मंगल होगा.

‘कंटेस्टेंट्स पर पड़ने वाला है ‘बिग बॉस15’ का सफर है भारी और साथ में हो चुकी है आपके मनोरंजन की तैयारी’. इस टैग लाइन के साथ बिग बॉस 15 का आगाज हुआ है. आपको बता दें शो में सबसे पहले जय भानुशाली (Jay Bhanushali) की इंट्री हुई. जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, तो वो जंगल देखते ही हैरान रह जाते हैं. जब सलमान उनसे पूछते हैं कि वह इस जंगल के कौन-से प्राणी हैं, तो बेखौफ अंदाज में कहते हैं कि वो खुद को इस जंगल का शेर समझते हैं.

बिग बॉस 15 के प्रीमियर के दिन जय भानुशाली के अलावा, तेजस्वी प्रकाश, विशाल कोटियान, विधि पांड्या, सिंबा नागपाल, उमर रियाज, ईशान सहगल, डॉन बिष्ट, अकासा सिंह और करण कुंद्रा ने एंट्री की, दूसरे दिन शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतिक सहजवाल लेने वाले हैं. बिग बॉस के जंगल में एंट्री पाने के लिए उमर रियाज और ईशान सहगल को दंगल करना पड़ा. इस दौरान दोनों के बीच तू-तू, मैं-मैं भी हुई.

गौरतलब है कि इस सीजन को सलमान खान को अस्टिटेंट करने के लिए बिग जी दिया गया है. सलमान खान बिग जी का इंट्रेडक्शन कराते हुए कहते हैं ‘बिग जी जंगल के प्राणियों को अंदर लाने में मेरी मदद करेंगे’.