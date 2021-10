Bigg Boss 15 Promo: सलमान खान ने आसिम रियाज से पूछी उनके भाई की कमजोरी, फिर की खिंचाई

मुंबई. टीवी इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर और चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) जल्द ही ऑन एयर होने वाला है. 2 अक्टूबर को ‘बिग बॉस 15’ का ग्रैंडसम प्रीमियर (Bigg Boss 15 premiere) होने जा रहा है. मेकर्स ने शो के प्रीमियर का एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें सलमान खान (Salman Khan) आसिम रियाज (Asim Riaz) से उनके भाई और कंटेस्टेंट उमर रियाज (Umar Riaz) की कमजोरी पूछते दिखाई देते हैं. मेकर्स ने इसके धमाकेदार प्रीमियर की जबरदस्त तैयारी कर रखी है. शो के दर्शक सलमान खान को देखने को बेकरार हैं. प्रीमियर में कंटेस्टेंट परफॉर्म करते दिखाई देंगे. इसके अलावा शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए ऑडियंस को सरप्राइज भी देखने को मिलेंगे.

इस बार के शो की थीम ‘जंगल’ रखी गई है, जहां घर के कंटेस्टेंट को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. एक प्रोमो में शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने इशारों-इशारों में ये बता दिया था कि इस बार कंटेस्टेंट्स की राह पहले की तरह आसान नहीं रहने वाली है.

शो के प्रीमियर के प्रोमो में सलमान खान आसिम से पूछते दिख रहे हैं कि, ‘आपके भाई में कौन सी ऐसी कमजोरी है, जो इनको घर के अंदर आगे बढ़ने से रोकेगी. इसके जवाब में आसिम पहले कहते हैं, ‘वो भाई है सर’. फिर कहते हैं कि, ‘ये इंसान है सर, उसमें इमोशन भी है, गुस्सा भी है.’ इसके बाद वे बताते हैं कि उमर थोड़ा नर्वस था. ये रियलिटी शो है, ये एक्शन और रिएक्शन का गेम है. इसके बाद सलमान कहते हैं, ‘तुम्हारी एक भी टिप्पणी नहीं सुनने वाला है, तुम्हारा बड़ा भाई.’

कलर्स ने एक बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) का जो पहला प्रोमो जारी किया था. उसमें सलमान खान (Salman Khan) बिल्कुल नए अवतार में दिखाई दे रहे थे. वे एक जंगल में भटक गए थे और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था- ‘ये क्या जगह है दोस्तों’. वे एक बड़े से पेड़ के सामने खड़े हो जाते हैं. इसके बाद बॉलीवुड के ‘दबंग’ गाते सुने जा सकते हैं- ‘ये ही मेरा सवाल है, This is what I am asking.’