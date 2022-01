Bigg Boss 15: उमर रियाज प्रोफेशन पर हुए कमेंट्स से हैं परेशान, मुंबई छोड़कर जाने वाले थे जम्मू या दुबई

'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) से बाहर होने के बाद उमर रियाज (Umar Riaz Want Shift To Jammu or Dubai)ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि शो के दौरान उनके प्रोफेशन पर कमेंट किया गया जिससे वह काफी प्रभावित हैं. इन कमेंट्स के चलते उन्होंने मुंबई छोड़कर जम्मू या दुबई शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे.