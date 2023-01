बड़ी पढ़ाकू हैं श्वेता तिवारी, 1 साल में पढ़ गईं 46 किताबें, पन्नों की गिनती भी कर डाली

नई दिल्ली. छोटे पर्दे की हॉट एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने करियर में कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है. अपनी फिटनेस और 42 साल की उम्र में किए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में बनी रहने वाली श्वेता तिवारी ने अपने किताबों के प्रति प्यार को शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर उन्होंने साल 2022 में अपने पढ़ाकू होने का एक ताजा उदाहरण पेश किया है. दरअसल श्वेता की इस स्टोरी में उनके द्वारा 1 साल में पढ़ी गई कुल किताबों का जिक्र है. इतना ही नहीं इसमें श्वेता की पढ़ी गई किताबों के कुल पन्नों का भी जिक्र है.

श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर साल 2022 में पढ़ी किताबों का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उनका किताबों के प्रति प्यार देखते ही बनता है. उन्होंने इस साल कुल 46 किताबें पढ़ीं, जिसमें उनकी साल 2022 की पहली बुक क्रिस्टीना लॉरेन की ‘Love And Other Words’ से लेकर आखिरी बुक फिलिप के डिक की नोबेल ‘Ubik’ तक का जिक्र है. आपको बता दें कि श्वेता ने इस साल 17,507 पेजेस पढ़े जो यह दिखाता है कि वह किताबों की कितनी बड़ी शौकीन हैं.

श्वेता की रीडिंग लिस्ट में शामिल हैं ये किताबें

पढ़ने का शौक रखने वाली श्वेता तिवारी की पढ़ी किताबों में क्रिस्टीना लॉरेन की ‘Love And Other Words’ और फिलिप के डिक की नोबेल ‘Ubik’ शामिल है. इसके अलावा वी. ई. श्वाब की ‘The Invisible Life of Addie LaRue’, क्रिस्टिन हन्नाह की ‘The Nightingale’, फ्रांसेस्क मिरालेस और हेक्टर गार्सिया की ‘Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life’ और नोरा रॉबर्ट्स की ‘Come Sundown’ जैसी कई बेस्टसेलर बुक्स भी वह पढ़ चुकी हैं.

‘कसौटी जिंदगी की’ से पॉपुलर हुईं श्वेता

मशहूर टीवी सीरियल ‘कसौटी जिंदगी की’ में प्रेरणा का किरदार निभा वाहवाही बटोरने वाली श्वेता तिवारी ने ‘कहानी घर घर की’, ‘जाने क्या बात हुई’, ‘बाल वीर’ और ‘मेरे डैड की दुल्हन’ जैसी सीरियल्स में काम किया है. आपको बता दें कि श्वेता बिग बॉस सीजन-4 का खिताब जीत चुकी हैं. श्वेता फिलहाल टीवी सीरियल ‘मैं हूं अपराजिता’ में काम कर रही हैं.