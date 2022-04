गुरमीत-देबिना ने घर पर की बेबी गर्ल की छठी पूजा, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

टीवी की ‘राम-सीता’ की जोड़ी यानी गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) और देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee) के घर में शादी के 11 साल बाद किलकारियां गूंजी हैं. इस महीने की शुरुआत में वो मम्मी-पापा बने हैं. अपने घर में बेटी के जन्म (Debina-Gurmeet new born baby girl) के बाद से वह बेहद खुश हैं और अपनी इस खुशी को सोशल मीडिया और इंस्टरव्यूज के माध्यम से जाहिर भी कर चुके हैं. हाल ही में देबिना और गुरमीत ने अपनी बेटी के एक विशेष पूजा (Debina-Gurmeet perform Special Puja to her daughter) रखी.

गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) और देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee) ने जो पूजा अपनी बेटी के लिए रखी उसमें उनके पेरेंट्स हिस्सा लेने के लिए खासतौर से अपने होमटाउन से आए थे. सोशल मीडिया (Social Media) पर देबिना ने तस्वीरों को शेयर कर बेटी, परिवार और परंपराओं के लिए प्यार जताया है.

देबिना बनर्जी का पोस्ट.

देबिना की इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार दे रहे हैं. देबिना और गुरमीत के दोस्त दोनों को बधाई देने के साथ नन्ही परी के लिए प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं.

3 अप्रैल को देबीना और गुरमीत के घर में ये खुशियां आईं. शादी के 11 साल बाद देबीना ने एक बेटी को जन्म दिया है. ‘रामायण’ फेम ये जोड़ी बेटी के आने से बेहद खुश हैं. अपनी इस खुशी का जिक्र करते हुए गुरमीत ने बताया था कि इन दिनों ऐसा लगता है कि जैसे कोई त्योहार हो, शादी हो. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे बचपन से ही बच्चे पसंद हैं. अब जब अपना खुद का बच्चा हुआ है तो काम पर जाते ही घर लौटने की जल्दी रहती है, ताकि अपनी नन्हीं परी को प्यार-दुलार कर सकूं. अभी वह इतनी छोटी है कि उसे हाथ में लेते हुए भी डर लगता है. हमें 50 किलो को डंबल उठाने की आदत है और वह इतनी हल्की है कि ऐसा लगता है कि कहीं कस कर ना पकड़ लूं.