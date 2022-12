देबिना बनर्जी को क्यों सता रही है दूसरी बेटी की चिंता? एक्ट्रेस ने खुद किया अपने डर का खुलासा

मुंबई: Debina Bonnerjee On Her Second Baby: देबिना बनर्जी ने दूसरी बार बेबी गर्ल को जन्म दिया है. दूसरी बार मां बनकर देबिना काफी खुश हैं. दूसरी बार उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, इस वजह से वह अपने बच्चे को लेकर काफी डरी हुई थीं. कुछ परेशानियों की वजह से एक्ट्रेस को प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ गई थी. उनकी बेटी की हालत फिलहाल नाजुक है. अब एक्ट्रेस ने अपनी डिलीवरी और बेटी को लेकर बातचीत की है.

हाल ही में देबिना बनर्जी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि दूसरी बार प्रेग्नेंसी का शुरुआती फेज में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था, लेकिन डिलीवरी का वक्त आते-आते कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी. एक्ट्रेस ने बताया कि पहली बार जब उन्होंने अपनी बेटी को लिया तो वह काफी डरी हुई थी.

प्रीमेच्योर डिलीवरी से डरी हुई थी देबिना

बातचीत में देबिना ने बताया, ‘प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद जब मैंने उसे पहली लिया तो मैं उसे लेकर काफी डरी हुई थी. क्योंकि जो कुछ भी ऑपरेशन थिएटर में हुआ उससे में काफी डर गई थी. ट्रांसवर्स पॉजिशन में वो मेरे रिब केज के नीचे फंस गई थी. उसे बाहर निकालने में काफी वक्त लग गया था. मेरी धड़कने बढ़ रही थी कि पता नहीं क्या होगा. मैं उसे लेकर बहुत परेशान हो रही थी कि वो ठीक भी है या नहीं.’

दो बच्चों को एक साथ ऐसे करती हैं मैनेज

देबिना का कहना है कि दो बच्चों को एक साथ मैनेज करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग है. उन्होंने बताया कि वह रात को सो नहीं पाती हैं, क्योंकि वह अपनी दूसरी बेटी को ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं. देबिना ने बताया की उनकी ये बेबी’ काफी संघर्ष के बाद आई है. बड़ी बेटी लियाना के समय जो दिक्कतें उन्हें हुई थीं, उस पर बात करते हुए एक्ट्रेस कहती हैं, ‘निनुड़ी’ उनकी जिंदगी में खुद ही किसी चमत्कार की तरह आ गई हैं. देबिना ने अपनी दोनों बेटियों को लेकर ये भी कहा कि वह एक लकी मां हैं.

देबिना की दूसरी बेटी का नाम

देबिना बनर्जी ने अब तक अपनी दूसरी बेटी के नाम की ऐनाउंस नहीं की है. एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने 50 नामों में से एक नाम फाइनल कर लिया है. लेकिन वह अभी इसके बारे में खुलासा नहीं करना चाहती. वह जल्द ही अपनी बच्ची के नाम का खुलासा करेंगी. अभी वह बस वह अपना मदरहुड फेज एंजॉय कर रही हैं. देबिना का कहना है कि उन्हें हर वक्त अपनी बेटी की चिंता रहती है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए.