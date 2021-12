Ekta Kapoor to produce 27 projects in 2022: कंटेंट क्‍वीन एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने अपने अगले साल के प्‍लान दर्शकों के सामने रख द‍िए हैं. बड़ा पर्दा, टीवी और चाहे ओटीटी, एकता दर्शकों को हर तरह से इंगेज करने वाली हैं. टीवी पर अपनी सुपरहिट सीरीज 'नाग‍िन' (Nagin 6) का 6ठां सीजन लाने से लेकर 'लव सेक्‍स और धोखा' (Love, Sex and Dhokha 2) जैसी फिल्‍म का सीक्‍वेल लाने तक, एकता कपूर अगले साल दर्शकों के ल‍िए काफी कुछ नया ला रही हैं.