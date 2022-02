Kapil Sharma संग फ्लर्ट करती दिखीं इटेलियन सिंगर Gioconda Vessichelli, देखें कैसा था कॉमेडी किंग का रिएक्शन

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अब "आई एम नॉट डन येट (I'm Not Done Yet)" के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. अपने शो के जरिए कपिल शर्मा खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बीच कपिल शर्मा के शो का एक वीडियो चर्चा में छाया हुआ है, जिसमें उनके साथ इटली के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहु-पुरस्कार प्राप्त ओपेरा गायक जियोकोंडा वेसिचेली (Gioconda Vessichelli) के साथ नजर आ रहे हैं.