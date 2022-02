India's Got Talent 9: 'द वॉरियर स्क्वाड' को मिला 'अमेरिका गॉट टैलेंट 17' के ऑडिशन का आमंत्रण, देखें उनका रिएक्शन

'इंडियाज गॉट टैलेंट 9' (India s Got Talent 9) के कंटेस्टेंट ग्रुप 'द वॉरियर स्क्वॉड' (The Warrior Squad) को 'अमेरिकॉज गॉट टैलेंट 17' (America's Got Talent 17) के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया है. मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें इस कंटेस्टेंट ग्रुप को खुश कर देने वाली खबर का खुलासा किया गया है.