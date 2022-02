सुनील ग्रोवर की हेल्थ को लेकर परेशान थे कपिल शर्मा, बोले- मैसेज कर उनका हालचाल पूछा

कॉमेडियन-एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover Surgery) ने हाल में हार्ट सर्जरी करवाई है. उनकी बाईपास सर्जरी हुई है. वह लगभग 5 दिनों से अस्पताल में थे और वह अस्पातल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और घर में आराम कर रहे हैं. सुनील की हेल्थ पर कपिल शर्मा ने कंसर्न दिखाया है. कपिल और सुनील ने ‘द कपिल शर्मा शो’ में कई सालों तक एक साथ काम किया है, जहां सुनील ने ‘गुत्थी’ और ‘डॉक्टर मशहूर गुलाटी’ का किरदार निभाया था. कपिल ने बताया कि उन्होंने सुनील को मैसेज कर उनसे तबीयत पूछी.

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कपिल शर्मा (Kapil Sharma Asked Sunil Grover Health) ने कहा, “मैं बिल्कुल हैरान था और मैं सुनील के स्वास्थ्य के बारे में बेहद चिंतित हूं. मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा था लेकिन जाहिर है कि उन्हें कल ही छुट्टी मिल गई थी, इसलिए मैं उनसे एक मैसेज की उम्मीद नहीं कर सकता. उन्हें बहुत कम उम्र में दिल की सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो जाएगा. मैंने अपने आम दोस्तों से उनके हेल्थ के बारे में पूछताछ की है.”

कपिल शर्मा (Kapil Sharma Video) ने आगे कहा, “इतने लंबे वक्त से इंडस्ट्री में काम करते हुए, हमारे कई दोस्त हैं और वे अक्सर मुझे उनके स्वास्थ्य और उनके काम के बारे में अपडेट देते रहते हैं.” कपिल और सुनील साल 2017 में एक फ्लाइट में झगड़ा होने के बाद प्रोफेशनल रूप से अलग हो गए. दोनों के बीच कई लोगों ने सुलह करवाने की कोशिश भी की. बाद में दोनों ने में समझौता हो गया लेकिन अभी तक दोनों ने साथ काम नहीं किया है.

कपिल शर्मा विदेश जाने की कर रहे हैं प्लानिंग

कपिल शर्मा इन दिनों अपने शो ‘द कपिल शर्मा शो’ की शूटिंग और एपिसोड बनाने में बिजी हैं. उन्होंने कहा, “हम इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम अपने शो के लिए एक एडवांस शो बनाने में बिजी हैं. मैं 20 फरवरी के बाद एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने की प्लानिंग कर रहा हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं एडवांस एपिसोड पहले से तैयार रखूं.”

कपिल शर्मा शूटिंग में बिजी हैं

कपिल शर्मा ने आगे कहा, “आने वाले महीने बिजी रहने वाले हैं, इसलिए मेरा पूरा दिन शूटिंग और फिट रहने में बीत जाता है, जो सेहत के लिए जरूरी है.” कपिल इन दिनों अपने नेटफ्लिक्स शो ‘कपिल शर्माः आई एम नॉट डन येट’ (Kapil Sharma: I’m Not Done Yet) को लेकर चर्चा में हैं.