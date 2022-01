Kapil Sharma I’m Not Done Yet Review: कॉमेड‍ियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) टीवी पर तो हर वीकेंड दर्शकों को हंसाते हुए नजर आते हैं और उनके फैंस उन्‍हें खूब पसंद भी करते हैं. लेकिन टीवी से न‍िकलकर कपिल ने पहली बार ओटीटी पर अपनी कॉमेडी ले जाने की कोशिश की है. कपिल का पहला स्‍टैंडअप स्‍पेशल ‘आई एम नॉट डन येट’ (Kapil Sharma: I’m Not Done Yet) नेटफ्लिक्‍स (Netflix) पर आज (28 जनवरी) को र‍िलीज हो चुका है. ये कपिल का ओटीटी की दुन‍िया में पहला कदम है. उनके इस पहले स्‍टैंडअप स्‍पेशल में उनकी पत्‍नी ग‍िन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के साथ ही उनकी ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) की टीम के साथ यानी भारती स‍िंह, कृष्‍णा अभिषेक, सुदेश लहरी, चंदन प्रभाकर जैसे कई करीबी भी ऑडियंस में बैठे नजर आ रहे हैं.

कपिल की ज‍िंदगी की कहानी बयां करता शो

इस स्‍टैंडअप स्‍पेशल शो के कंटेंट की बात करें तो कपिल का ये पूरा शो उनकी ज‍िंदगी के उतार-चढ़ाव, उनके अमृतसर से मुंबई के सफर तक की कहानी, उनकी शराब पी कर की गई कॉन्‍ट्रोवर्सियों जैसे व‍िषय के इर्द-ग‍िर्द घूमता है. दरअसल कपिल अपनी न‍िजी ज‍िंदगी को लेकर काफी शांत रहते हैं और अक्‍सर उन्‍होंने कुछ ही मौकों पर अपनी व‍िवादों से जुड़ी बातें की हैं. ऐसे में अगर आप हार्ड-कोर कपिल के फैन हैं और उनकी ज‍िंदगी के क‍िस्‍से-कहानी सुनने में आपको द‍िलचस्‍पी है तो आपको ये स्‍टैंडअप पसंद आएगा. इस स्‍टैंडअप में कपिल अपने कॉन्‍ट्रोवर्शियल ट्वीट के पीछे की बातें करते पहली बार द‍िखेंगे.

पंचलाइन तो है, पर ठहाके नहीं लग पाए

स्‍टैंडअप-स्‍पेशल्‍स एक बड़ा मंच होते हैं, जो क‍िसी भी कॉमेड‍ियन को अपने सेट को प्र‍िजेंट करने और ऑडियंस तक अपनी पूरी कहानी पहुंचाने का एक शानदार जरिया होते हैं. एक अच्‍छे स्‍पेशल में कई ऐसे मौके होते हैं, जब आप ठहाका लगाकर हंसते हैं, लेकिन कप‍िल के इस 54 म‍िनट के इस शो में ऐसे मौके बहुत कम हैं. दरअसल आप शायद ही क‍िसी पंच पर जोर से ठहाका लगाकर हंस पाएंगे. क्‍योंकि अगर आपने कपिल को देखा-सुना है तो आपको उनकी कॉमेडी का अंदाजा है और कोई भी जोक या पंच उससे पार नहीं जा पाता. कोई भी पंच टीवी से पार होकर ओटीटी लायक नहीं हो पाया है.

पॉल‍िट‍िकल जॉक्‍स मारते द‍िखेंगे कपिल

इस स्‍पेशल में आपको जो एक चीज सबसे ज्‍यादा अलग लग सकती है, वो है कपिल के मुंह से न‍िकले पॉल‍ि‍ट‍िकल जॉक्‍स जो इससे पहले शायद टीवी पर कॉमेडी करते कपिल के मुंह से आपने कभी नहीं सुने होंगे. कपिल अपने इस सेट में शराब के नशे में क‍िए गए अपने ट्वीट्स का ज‍िक्र करते हैं ज‍िनमें उन्‍होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग कर द‍िया था. (कपिल के इन पॉल‍िट‍िकल जॉक्‍स के बारे में मैं कुछ नहीं बता रही हूं ताकि मैं कोई स्‍पॉइलर न दे दूं. ये आपको खुद ही सुनने चाहिए.) इतना ही नहीं, कपिल के टीवी शोज में उनकी पत्‍नी ग‍िन्नी चतरथ आपको कभी ऑडियंस में बैठी नजर नहीं आईं. लेकिन इस शो में न केवल वह ऑडियंस में बैठी द‍िखेंगी बल्कि कपिल स्‍टेज से ही उनसे बात करते हुए भी नजर आएंगे. ये भी एक ऐसा मूमेंट है जो काफी मजेदार है.

एवरेज कॉमेडी पर कहानी कनेक्‍ट करेगी

इस स्‍टैंडअप स्‍पेशल में कॉमेडी भले ही कमजोर या एवरेज हो लेकिन स्‍टोरीटेल‍िंग के लिए कपिल को फुल में से फुल मार्क्‍स म‍िलेंगे. शो जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, कपिल अपने ड‍िप्रैशन, अपनी शराब की लत, अपने प‍िता जैसे व‍िषयों पर बात करते हैं. इस स्‍टैंडअप में आपको लोगों के लाफ्टर की कम और ताल‍ियों की आवाज खूब सुनाई देगी, और यही अपने आप में ये बताने में काफी है कि ये स्‍पेशल क‍ितना अलग है. आखिर में कपिल अपने प‍िता को एक गाना भी डेड‍िकेट करते हैं, जा काफी भावुक कर देने वाला पल बन जाता है. (हालांकि कपिल ऑडियंस को खुद कहते हैं कि क्‍योंकि वह अंग्रेजी में गा रहे हैं तो कोई इस बात पर हंसे न.)