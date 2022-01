कपिल शर्मा कभी डिप्रेशन का हो गए थे शिकार, खुद को संभाल जब कहा था, 'I'm Not Done Yet'

कपिल शर्मा (Kapil Sharma)टीवी का वो नाम है, जिनकी बातों के सुन अच्छे- अच्छे अपने दुख परेशानी को भूल जाते हैं. ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) से हर हफ्ते लोगों को गुदगुदाने वाले कपिल आज से नेटफ्ल‍िक्‍स (Netflix) पर अपने आने वाले शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन यट’ (Kapil Sharma: I Am Not Done Yet!) में नजर आएंगे, जहां वह अपने उन पलों का साझा करने वाले हैं, जिनसे लोग अब तक अंजान हैं. 28 जनवरी यानी आज इसे स्ट्रीम किया जाएगा. शो के कई प्रोमो अब तक सामने आ चुके हैं. हाल ही में एक सामने आया है, जिसमें वह अपने स्ट्रगल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं.

स्ट्रगल और मेंटल हेल्थ पर की बात

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की ज‍िंदगी में कॉन्‍ट्रोवर्सी कम नहीं रही हैं. लेकिन अब कपिल अपनी असली ज‍िंदगी के इन व‍िवादों, स्ट्रगल और मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को खुद मजेदार अंदाज में बताएंगे. कपिल के स्टैंडअप शो के रिलीज से पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह टीआरपी, टीवी चैनल्स पर दिखाई जाने वाली खबरें, अपने स्ट्रगल और मेंटल हेल्थ के बारे में बाते कर रहे हैं.

TRP पर ली चुटकी

प्रोमो में कपिल शर्मा बता रहे हैं कि कैसे शोज की टीआरपी गिरने के बारे में न्यूज में लिखी दी जाती है. कपिल शर्मा ने इस दौरान सलमान खान का भी जिक्र किया. कॉमेडियन ने कहा, ‘ लो जी आ गए… हम जैसे लोग 8 ड्रिंक पीकर जो शो चल रहा होता है उसे भी बंद कर बैठते हैं. अगले दिन खबरों में मैं क्या देख रहा हूं कपिल शर्मा शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर’.

जब चेहरे से गायब हो गई थी हंसी

कपिल ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी. प्रोमो में कपिल कहते हैं, ‘चेहरे पर स्माइल बनी रहनी चाहिए. मेरी बीच में गायब हो गई थी. मैं डिप्रेशन में चला गया था’. देखें वीडियो

फिर खुद को ऐसे संभाला

इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला को खुद से कहा कि एक शो का विनर बनकर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया… दुनिया तो बहुत बड़ी है और उस दिन मुझे लगा कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है.

आपको बता दें कि कपिल शर्मा के इस शो के लगातार प्रोमो देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है. कपिल के स्टैंडअप स्पेशल में उनके द्वारा किए गए विवादित ट्वीट, गिन्नी के साथ रिश्ते सब पर बातचीत होगी.