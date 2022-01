कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की पत्‍नी ग‍िनी चतरथ (Ginni Chatrath) उनके ड‍िज‍िटल डेब्‍यू शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन यट’ (Kapil Sharma: I Am Not Done Yet!) में ऑड‍ियंस में बैठे हुए नजर आने वाली हैं. इस शो में कपिल के एक सवाल पर ग‍िनी ने कुछ ऐसा जवाब द‍िया कि स्‍टेज पर खड़े कपिल की बोलती ही बंद हो गई.