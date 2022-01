'कुंडली भाग्य' के पृथ्वी शूटिंग के दौरान हुए चोटिल, खून बहने के बावजूद संजय गगनानी ने पूरा किया शूट

संजय गगनानी (Sanjay Gagnani) ने अपनी चोट के बारे में बात करते हुए कहा ‘‘कुंडली भाग्य’ (Kundali Bhagya) में एक ड्रामैटिक सीन में करण और पृथ्वी के बीच हाथापाई हो जाती है. हालांकि सेट पर हर तरह की सुरक्षा का ध्यान रखा गया था बावजूद इसके मेरा दाहिना हाथ चोटिल हो गया, खून बहने लगा लेकिन शो मस्ट गो ऑन,(show must go on) राइट?