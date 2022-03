Lock Upp: सारा खान ने लगाया अली मर्चेंट पर फ्लर्ट करने का आरोप, बोलीं- 'कोई दूसरा परिवार मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा?'

Lock Upp Update: अली मर्चेंट जब से लॉक अप में आए हैं, तब से सारा कंफर्ट जोन में दिखाई नहीं दे रही हैं. हाल ही में दोनों एक बार फिर आमने-सामने दिखाई दिए. सारा ने अली पर जबरदस्ती बात करने और फ्लर्ट करने का आरोप (Sara Khan accuses Ali Merchant of trying to flirt with her) लगाया है.