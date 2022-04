Shark Tank Season 2: शार्क टैंक के जरिए बिजनेस KING बनने के लिए हैं तैयार! शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India), जो देसी दर्शकों के बीच तुरंत हिट हो गया. पहले धमाकेदार सीजन के बाद अब मेकर्स शो की दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने अप्रैल के आखिर दिन यानी 30 अप्रैल को शो का प्रोमो जारी (Shark Tank season 2 first promo out) कर ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है. ‘शार्क टैंक इंडिया’ ने अपने पहले सीजन में स्टार्ट अप का सपना देखने वालों की सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है. प्रोमो में बताया गया है कि ‘शार्क टैंक’ सीजन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू (Registrations open for Shark Tank Season 2) हो गए हैं.

सोनी एंटरटेनमेंट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘आ गया है ‘शार्क टैंक सीजन 2′, पहले सीजन में 85000 एप्लिकेंट्स और 42 करोड़ का इंवेस्टमेंट की धमाकेदार सक्सेस के बाद, शुरू हो गए हैं रजिस्ट्रेशन. अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए #SonyLIV पर.’#SharkTankIndiaRegisterationsOpen

प्रोमो में क्या है

प्रोमो की शुरुआत एक आशावादी कर्मचारी के साथ होती है जो बॉस को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और कुछ निवेश दिलाने के लिए उनसे बात करता दिखाई दे रहा है. हालांकि, क्रूर बॉस केवल उसे भरोसा देता है. तभी पीछे से एक आवाज आती है, जो कहता है, ‘निवेशकों के लिए गलत दरवाजे पर दस्तक देना बंद करो. शार्क टैंक इंडिया का नया सीजन पहले सीजन की बड़ी सफलता के बाद वापस आ रहा है.’

प्रोमो देखकर काफी एक्साइटेड हैं फैंसफैंस प्रोमो देखकर काफी एक्साइटेड हैं और जल्द से दूसरे सीजन के ऑनएयर होने का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि ये शो पहले वाले सीजन से और दिलचस्प होगा. अब भी पहले सीजन के वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. फैंस को अब शो के रिलीज डेट का इंतजार है. इस सीजन में शार्क कौन-कौन होने वाला है, हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है.

क्या है शार्क टैंकआपको बता दें कि शार्क टैंक पर, स्टार्ट अप करने की चाहत रखने वाले अपने बिजनेस आइडिया को ‘शार्क’ के एक पैनल के सामने पेश करते हैं, जो उनकी कंपनी में इक्विटी के बदले में उन्हें शर्तों पर निवेश देते हैं.