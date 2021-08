'द कपिल शर्मा शो' में तड़का लगाने पहुंचेंगे अजय देवगन-अक्षय कुमार, ग्रैंड एंट्री का प्रोमो आया सामने

‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) की टीवी पर एक बार फिर से जबरदस्त अंदाज में वापसी हो रही है. खास बात यह है कि इस बार शो का फॉर्मेट थोड़ा बदला गया है. कॉमेडियन सुदेश लहरी की शो में एंट्री हुई है. शो का पहली एपिसोड 21 अगस्त को यानी अगले शनिवार को प्रसारित होने वाला है. शो के पहले एपिसोड में बॉलीवुड के दो मेगा स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) साथ में तड़का लगाने वाले हैं. शो का पहला प्रोमो (The Kapil Sharma Show Promo out) सामने आया है, जिसमें दोनों की ग्रैंड एंट्री को दिखाया गया है.

‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में अजय देवगन (Ajay Devgn) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) दोनों अपनी-अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए आने वाले हैं. शो का जो नया प्रोमो सामने आया है, उसमें अजय और अक्षय की दोनों की ग्रैंड एंट्री की झलक दिखाई गई है.

अपने नए प्रोमो को कपिल शर्मा ने कुछ देर पहले ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा है- 21 अगस्त को आ रहे हैं #thekapilsharmashow #tkss #akshaykumar #ajaydevgan #comedy #fun #masti के साथ सोनी टीवी पर.

इस वीडियो में अक्षय कुमार भी कपिल शर्मा और पूरी स्टारकास्ट के साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. इस शो में कृष्णा अभिषेक, स्वदेश लहरी, चंदन प्रभाकर, अर्चना पूरण सिंह और भारती सिंह कॉमेडी का तड़का लगाती दिखाई देंगी.

अक्षय अपनी फिल्म बेल बॉटम (Bell Bottom) के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचेंगे और अजय अपनी फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में पहुंचेंगे.

शो में सुमोना चक्रवर्ती की भी वापसी हो रही है. हाल ही में सुमोना ने ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ की टीम के साथ शूटिंग की. इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेट की तस्वीरें भी साझा कीं और फैंस को बता दिया कि वो भी इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं.

शो की जज अर्चना पूरन सिंह भी टीम के साथ इस शो में वापसी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि सुमोना कास्ट का हिस्सा हैं लेकिन उनके किरदार के साथ एक बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है. उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया, ‘अगर आपको लग रहा है कि सुमोना शो का हिस्सा नहीं हैं तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. सुमोना इस शो का हिस्सा हैं लेकिन वो अब तक के सबसे अलग अवतार में नजर आएंगी’.