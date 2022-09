VIDEO: उर्फी जावेद का लेटेस्ट लुक है सबसे अलग-सबसे जुदा, राज कुंद्रा से हुई 'Disco' अवतार की तुलना

Uorfi Javed New Look: उर्फी जावेद (Urfi Javed), अपने अजीबो-गरीब लुक्स के लिए अब हर तरफ फेमस हो चुकी हैं. अब लोगों के लिए उनके हैरान कर देने वाले लुक्स भी कुछ नया नहीं रह गया है. क्योंकि, सभी जानते हैं, जब भी उनकी तरफ से कोई नया पोस्ट होगा, या वह पब्लिकली देखी जाएंगी, उनके लुक्स कुछ अलग-थलग ही होंगे. अब तक ब्लेड से लेकर सिम कार्ड तक से बनी ड्रेस पहनने के बाद अब उर्फी जावेद (Urfi Javed New Video) एक बार फिर नए अवतार में नजर आईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना यह नया लुक शेयर किया है, जिसने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया है.

उर्फी ने इंस्टाग्राम पर अपना जो नया वीडियो शेयर किया है, उसमें वह एक अलग किस्म के फेस मास्क में नजर आ रही हैं. इस बार उर्फी ने अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट और शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा की तरह एक मास्क पहना था, जिसमें उन्होंने अपना पूरा चेहरा छुपा रखा है. उर्फी जो हमेशा ही अपने अजीबो-गरीब लुक्स से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं एक बार फिर उन्होंने इसमें सफलता हासिल की है.

उर्फी जावेद ने किया था चौंकाने वाला खुलासा आगे देखें…

वीडियो में उर्फी ने चमकदार फेस मास्क पहना है, जिसमें उनका चेहरा बिलकुल भी नजर नहीं आ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग डिस्को मिरर वाली ब्रालेट पहनी है, जिसे उन्होंने जींस के साथ पेयर किया है. अपने लुक को ग्लैमरस टच देने के लिए उर्फी ने जींस की बटन भी खोल रखी है. उर्फी वीडियो में शाहरुख खान के गाने दर्द-ए-डिस्को पर झूमती देखी जा सकती हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘दर्द-ए-डिस्को. इसमें क्या मेकअप-हेयर क्रेडिट्स दूं.’

उर्फी के इस लुक पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिया है. कई ने कैप्शन की भी तारीफ की है. वहीं कुछ यूजर उर्फी के लुक की तुलना राज कुंद्रा से कर रहे हैं, जो अक्सर ही अपना चेहरा छुपाए नजर आते हैं. अश्लील वीडियो में नाम आने और जेल में रहने के बाद से राज कुंद्रा जब से बाहर आए हैं, अक्सर पब्लिक में अपना चेहरा फेस मास्क के जरिए छुपाए देखे गए हैं. अब उर्फी का यह लुक देखने के बाद यूजर उनकी तुलना राज कुंद्रा से कर रहे हैं.