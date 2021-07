मंदिरा बेदी और आर माधवन के शो ‘घर जमाई’ को लेकर जब दो चैनलों में छिड़ गई थी जंग, पढ़िए पूरा किस्सा

मुंबई: टीवी के कुछ शोज ऐसे हैं जो आज भी दर्शकों को याद है. ऐसा ही एक शो था ‘घर जमाई’ (Ghar Jamai). जी टीवी पर 1997 से लेकर 1998 तक प्रसारित हुए इस शो का निर्देशन अनंत महादेवन (Ananth Mahadevan) ने किया था और प्रोड्यूसर दिनेश बंसल थे. मंदिरा बेदी (Mandira Bedi), सतीश शाह (Satish Shah) और आर माधवन (R Madhavan) इस शो के लीड एक्टर थे. इसके अलावा असरानी, ग्रेसी सिंह, साधना सिंह, केडी चंद्रन और आनंद गोराडिया भी थे. उस दौर का ये पॉपुलर शो काफी विवादों में भी रहा.

‘घर जमाई’ के बारे में शो के डायरेक्टर रहे अनंत महादेवन ने अपनी बुक ‘वन्स अपॉन ए प्राइम टाइम: माय जर्नी ऑन इंडियन टेलीविजन’ (Once Upon A Prime Time: My Journey on Indian Television) में लिखा है कि सोनी टीवी ने जी टीवी और ‘घर जमाई’ के निर्माता ‘उल्का फिल्म्स’ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया था. पिछले साल आई इस किताब में अनंत ने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरिएंस को शेयर किया है.

अनंत महादेवन आगे लिखते हैं ‘जाहिर है जी परेशान हो गया जब पता चला कि बंसल ने ‘घर जमाई’ को दूसरे चैनल को बेच दिया है. सोनी टीवी से ‘घर जमाई’ को वापस लेना इंडियन टेलीविजन के हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण पल था. यही से पहली बार चैनल की लड़ाई की शुरुआत हुई. ‘घर जमाई’ के बाद जी टीवी और सोनी टीवी के बीच दो फेमस शो ‘दास्तान’ और ‘चट्टान’ को लेकर भी लड़ाई हुई.

जी टीवी पर प्रसारित हुए इस कॉमेडी शो की कहानी उत्तर भारतीय ससुर और साउथ इंडियन दामाद पर थी. इस शो में ससुर का रोल सतीश शाह ने प्ले किया था. आर माधवन ने साउथ इंडियन दामाद की भूमिका निभाई थी. मंदिरा बेदी ने सतीश की बेटी और माधवन की बीवी का रोल प्ले किया था. ससुर-दामाद के बीच नोंकझोंक की वजह से यह शो दर्शकों का खासा मनोरंजन करता था.

बता दें कि पॉपुलर टीवी शो ‘घर जमाई’ के डायरेक्टर रहे अनंत महादेवन ने 2011 में फिल्म बनाने की घोषणा की थी. हालांकि इस घोषणा के 10 साल बाद भी अभी फिल्म बन नहीं पाई है.