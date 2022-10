Jana Gana Mana: देश के सिपाही बनने के लिए तैयार विजय देवरकोंडा! URI में सेना के जवानों से सीखा बंदूक चलाना

विजय देवरकोंडा (Vijay devarakonda) हाल ही में मालदीप में वेकेशन को एंजॉय कर तुरंत काम पर लौटे हैं. अभिनेता आखिरी बार ‘Liger’ में दिखे थे, जिससे फैंस और ऑडिएंस को बहुत उम्मीदें थीं पर ये दर्शकों को थिएटर्स तक लाने में सफल नहीं हुई. हालांकि, अब वे अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं और लोग उनकी नई तस्वीरों को अपकमिंग फिल्म से जोड़कर देखकर रहे हैं. लेटेस्ट पिक्चर्स में देवरकोंडा सेना के भारतीय जाबांजो के साथ दिख रहे हैं.

विजय देवरकोंडा ने ली जांबाजों से ट्रेनिंग

दरअसल, विजय देवरकोंडा हाल ही में जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) के उरी स्थित आर्मी बेस कैंप (Uri Base Camp) पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय सैनिकों (Indian Army) के साथ समय बिताया और तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. तस्वीर में अभिनेता ने राइफल पकड़ रखी है जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए सेना के जवानों से गन चलाने की ट्रेनिंग ली है. यहां देखा जा सकता है कि अभिनेता एक ट्रेनर सोल्जर की तरह जमीन पर लेट हुए बंदू थामे हुए हैं जबकि एक अफसर उन्हें फायरिंग के बेसिक जानकारी दे रहे हैं.

सेना के साथ सिंपल लुक में दिखे देवरकोंडा

तस्वीरों को साझा करते हुए विजय देवरकोंडा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘With the Baddest Men on the Indian front lines! (sic)’ उन्होंने घाटी के कुछ खूबसूरत लोकेशन पर भी सैनिकों के साथ पोज़ दिए. तस्वीरों में वे हमेशा ही तरह एक सिंपल टी-शर्ट और पैंट पहने देखे जा सकते हैं. फैंस अब यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि क्या विजय देवरकोंडा निर्देशक पुरी जगन्नाथ की अगला प्रोजेक्ट जन गण मन कर रहे हैं.

क्या देवरकोंडा ने शुरू कर दी JGM की शूटिंग?

इन तस्वीरें को देखने के बाद तमाम लोग ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि देवरकोंडा ने जेजीएम के लिए ही जवानों से बंदूक चलाना सीखी है. माना जा रहा है कि फिल्म में विजय पूरी तरह से एक अलग भूमिका में दिखाई देंगे, वे पर्दे पर एक भारतीय सेना के सिपाही बनेंगे! जेजीएम (जन गण मन) को हिंदी तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में एक साथ रिलीज होगी. इसके अलावा देवरकोंडा सामंथा रुथ प्रभु के साथ ‘कुशी’ में भी नजर आने वाले हैं.