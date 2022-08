Maamanithan: विजय सेतुपति ने 'ऑटो ड्राइवर' बन जीता करोड़ों फैंस का दिल, मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड; जानिए

Vijay Sethupathi Best Award for Maamanithan: विजय सेतुपति को Indo-French International Film Festival में उनकी फिल्म के मामनिथन (Maamanithan) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (Award for Best Actor) का पुरस्कार मिला है. अभिनेता फिल्म में एक हंबल ऑटो ड्राइवर के किरदार के जरिए दर्शकों को इंप्रेस करने में कामयाब रहे.











