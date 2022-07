अमिताभ बच्चन ने शेयर किया 'Chup: Revenge Of The Artist' का टीजर, यूजर्स बोले- 'दिलचस्प लग रहा है'

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दुलकर सलमान और सनी देओल (Dulquer Salmaan and Sunny Deol) स्टारर फिल्म ‘चुप : रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट’ (Chup- Revenge Of The Artist) का दिलचस्प टीजर शेयर किया है. टीजर आज 9 जुलाई को गुरुदत्त (Guru Dutt) की जयंती के अवसर पर जारी किया गया है, जिससे पता चलता है कि फिल्म गुरुदत्त को एक श्रद्धांजलि है.

टीजर की शुरुआत दुलकर सलमान के कैरेक्टर से होती है, जो कागज से बने फूल बनाते हैं, जो गुरुदत्त की 1959 की प्रतिष्ठित फिल्म ‘कागज के फूल’ (Kaagaz Ke Phool) को लेकर है. एक्टर को फिल्म के गाने ‘वक्त ने किया’ की धुन पर ‘हैप्पी बर्थडे टू यू’ गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है. टीजर में श्रेया धनवंतरी (Shreya Dhanwanthary) के किरदार को सलमान को देखते हुए और यह कहते हुए दिखाया गया है, ‘गुरुदत्त के जन्मदिन पर कागज के फूल.’

टीजर में सनी देओल के किरदार की दिखी दमदार झलक

टीजर में सनी देओल के किरदार की एक झलक भी शेयर की गई है. श्रेया धनवंतरी का किरदार आगे कहता है, ‘उस समय ‘कागज के फूल’ के लिए गुरु दत्त की आलोचना भी की गई थी न..’ फिर सनी को अपनी भारी आवाज में जोर से ‘चुप’ चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. अंत में गीता दत्त द्वारा गाया गया गाना ‘वक्त ने किया’ सुना जा सकता है. टीजर के कमेंट्स सेक्शन को देखकर साफ पता चलता है कि फैंस इस टीजर से काफी प्रभावित हैं.

नेटिजेंस को टीजर लगा दिलचस्प

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “गीता जी की आवाज… बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाली और दिल को छू लेने वाली है” एक और यूजर ने कहा, “अद्भुत लग रहा है.” एक अन्य यूजर ने अमिताभ बच्चन को टैग कर लिखा, “शेयर करने के लिए धन्यवाद सर. एक नेटिजेन ने कहा, “दिलचस्प लग रहा है.” दुलकर सलमान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का टीजर साझा किया है और कहा, “आप हम सभी के लिए प्रेरणा हैं…”

साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ‘चुप : रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट’

फिल्म ‘चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट’ को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बताया जा रहा है. फिल्म का निर्देशन और लेखन आर बाल्की ने किया है. उन्‍होंने इस फिल्‍म को गुरुदत्त को समर्पित किया है, जो 10 अक्‍टूबर 1964 को 39 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे. उन्‍होंने ‘कागज के फूल’, ‘चौदहवीं का चांद’, ‘बाजी’, ‘प्यासा’, ‘साहिब बीवी और गुलाम’ जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था. ‘चुप’ इसी साल रिलीज होगी. सनी देओल की पिछली फिल्‍में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं, ऐसे में ‘चुप’ का टीजर देखकर फैंस को काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं.