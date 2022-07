अनिल कपूर ने संजीव कुमार की बायोग्राफी को किया लॉन्च, शेयर किए दिवंगत एक्टर से जुड़े यादगार किस्से

संजीव कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने दिवंगत एक्टर की बायोग्राफी 'संजीव कुमारः द एक्टर वी ऑल लव्ड' (Sanjeev Kumar: The Actor We All Loved) को लॉन्च किया. इस मौके पर उन्होंने संजीव कुमार से जुड़े कई यादगार किस्से बताए.











Follow us on