Chitrangda Singh ने Go First की एयरहोस्टेस को बताया सबसे Rude, कहा- Pls इन्हें तमीज सिखाएं

चित्रांगदा सिंह (Chitrangda Singh) ने गो फर्स्ट (Go First) की खिंचाई करते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस एयर होस्टेस के व्यवहार से से इतनी नाराज हुईं कि असभ्य करार दे दिया. निराश एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर हवाई जहाज के अंदर का नजारा शेयर किया (Chitrangda Singh Share a video from Inside airplane) है. इस वीडियो में एक्ट्रेस पहले अपना टिकट दिखाती नजर आ रही हैं, फिर अपने फोन के कैमरे को एयरहोस्टेस की तरफ टर्न किया है. इसके साथ ही अपना बुरा एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए जमकर भड़ास निकाली है.

चित्रांगदा सिंह ने गो एयर की एयर होस्टेस को बताया बदतमीज !चित्रांगदा सिंह ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा है ‘मुंबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट 391 गो एयर में अब तक की सबसे खराब एयरहोस्टेस हैं !!! #rikusingh#jamie & #christopher#meenal प्लीज उन्हें कुछ मैनर सिखाएं. मैंने कभी इतना हाई हैंडेड और एरोगेंट एटीट्यूड नहीं देखा है ! सबसे बेहद निराश हूं. एयरइंडिया के मेरे सबसे खराब एक्सपीरिएंस की याद दिला दी’.

(फोटो साभार: chitrangda/Instagram)

इसके साथ ही चित्रांगदा सिंह ने साफ करते हुए अपने अगले पोस्ट में लिखा ‘ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे बगल में बैठे शख्स के साथ हुई थी. वह शख्स बीमार और उनका व्यवहार एयरहोस्टेस के साथ काफी पोलाइट और धैर्य से भरा हुआ था, लेकिन क्रू के लोगों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया.

(फोटो साभार: chitrangda/Instagram)

आर्य बब्बर ने भी शेयर किया था बुरा एक्सपीरिएंसचित्रांगदा सिंह के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले ही आर्य बब्बर ने भी ऐसा ही वीडियो गो फर्स्ट फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान बनाया और इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. वीडियो में आर्य और फ्लाइट के पायलट के साथ कॉकपिट में जमकर बहस हो रही है. आर्य ने बताया था कि पायलट इतने सेंसिटिव थे कि मेरे अपने दोस्त से मजाक करने पर आपत्ति थी. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था ‘सेंसेटिव पायलट. गो एयर लोगों के हंसने पर फाइन लगाती है’.

सारा अली खान के साथ जल्द नजर आएंगी चित्रांगदा सिंहचित्रांगदा सिंह ने सुधीर मिश्रा की फिल्म ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ फिल्म से 2003 में डेब्यू किया था. बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड हासिल किया था. कई फिल्मों में शानदार अदाकारी दिखा चुकीं एक्ट्रेस जल्द ही पवन कृपलानी की थ्रिलर फिल्म ‘गैसलाइट’ में नजर आएंगी. इस फिल्म में सारा अली खान और विक्रांत मेसी भी हैं.