लता मंगेशकर की सेहत के लिए फैंस कर रहे हैं दुआ, ट्विटर पर लोग बोले- Get Well Soon

भारत रत्न और विश्व की महान गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Health Update) की सेहत एक फिर से खराब हो गई हैं. वेंटिलेटर से करीब 6-7 दिन से हटाने के बाद एक बार फिर से उन्हें डॉक्टर्स ने आज वेंटिलेटर पर शिफ्ट (Lata Mangeshkar again shifted on ventilator) कर दिया है. 92 साल की लता मंगेश्कर को पिछले महीने 8 जनवरी को कोरोना और निमोनिया होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पिछले 27 दिनों से उनका इलाज चल रहा है. लती दी की तबीयत नासाज होने की खबर आने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं. ट्विटर पर #LataMangeshkar ट्रेंड कर रहा है.

शुरू हुआ दुआओं का सिलसिलालता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Health Update) की सेहत बिगड़ने को लेकर जैसे ही अपडेट सामने आया. क्या आम और क्या खास सभी उनके अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के दिग्गज डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है. इससे पहले दिग्गज सिंगर को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

लता मंगेशकर की तबीयत नाजुकANI के एक ट्वीट के मुताबिक, ‘दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है, उनकी हालत नाजुक है. वह वेंटिलेटर पर है. वह अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी.’ Lata Mangeshkar health, Lata Mangeshkar again shifted on ventilator Lata Mangeshka condition critical, Lata Mangeshkar Tweet, Social Media, Viral Tweet, Fans tweet for Lata Mangeshkar health” width=”1600″ height=”1600″ />

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लता दी की सेहत की अच्छी दुआ की और लिखा, ‘भारत की स्वर कोकिला लता दीदी के लिए प्रार्थनाएं. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती अपनी भक्त लता मंगेशकर पर कृपा करें.’

फैंस लगातार उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं. लोग GetWellSoon लिखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह जल्द अच्छी होकर घर वापस लौट जाए.

आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर को 6-7 दिन पहले ही डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया था. डॉक्टर प्रतीत समधानी ने तब बताया था कि उनके सेहत में सुधार हैं, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया गया है, लेकिन वह आईसीयू में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं.