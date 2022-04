फरहान अख्तर-शिबानी दांडेकर ने शादी के बाद पहली बार करवाया फोटोशूट, अपनी मजेदार Love Story का किया खुलासा

फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) ने करीब 4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली इसी साल 19 फरवरी को शादी की थी. प्राइवेट सेरेमनी में अपने दोस्तों और फैमिली के बीच फरहान-शिबानी की मुंबई के पास खंडाला स्थित फॉर्महाउस पर शादी हुई थी. इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. फरहान और शिबानी ने शादी के बाद पहली बार एक मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट करवाया (Farhan Akhtar- Shibani Dandekar featured on the cover of a magzine) है और अपनी लव स्टोरी को लेकर खुलासा किया है.

फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोशूट की कई तस्वीरें शेयर की हैं. अलग-अलग तस्वीरों में दोनों ही बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं. इनकी तस्वीरों से इनकी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली झलक रही है.

(फोटो साभार:shibanidandekar/Instagram)

फरहान-शिबानी की खूबसूरत तस्वीरें

इन तस्वीरों पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी कमेंट करते हुए प्यार दिखा रहे हैं. शिबानी की बहन अनुषा दांडेकर ने भी ‘लव’ लिखकर अपने दीदी और जीजा जी की जोड़ी पर प्यार बरसाया है. अमृता राव, मृणाल ठाकुर, अर्जुन रामपाल ने भी इनकी कवर फीचर फोटोज पर प्यार जताया है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

(फोटो साभार:faroutakhtar/Instagram)

सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी फरहान-शिबानी की लव स्टोरी

एले मैगजीन से बात करते हुए फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर ने अपनी लव स्टोरी का भी खुलासा किया है. इनकी लव स्टोरी में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाई है. फरहान ने कहा कि ‘हम पहली बार एक शो पर मिले थे जिसे मैं होस्ट कर रहा था और शिबानी कंटेस्टेंट थीं. हम एक दूसरे को पहले से जानते थे लेकिन हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे. लेकिन शो के बाद हम ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे संपर्क में रहने लगे. इस पर शिबानी ने मजाक करते हुए कहा कि ‘हां ये मेरे DM में फंस गए’.

ये भी पढ़िए-Karan Johar ने नेटफ्लिक्स के हेड बेला बजारिया के लिए रखी पार्टी, आलिया-सारा सहित पहुंचे ये सितारे

मैसेज लिखने में माहिर हैं फरहान अख्तरशिबानी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि ‘जब मैसेज में फरहान ने कॉफी पर चलने का ऑफर दिया तो मुझे बहुत अजीब लगा था क्योंकि तब तक हमारे बीच में फ्रेंडशिप भी नहीं थी. फरहान ने शिबानी को लंबे लंबे मजेदार, अच्छे मैसेज लिखे. फरहान सामने सामने से अपने दिल की बात ठीक से नहीं कह पाते हैं लेकिन अपने शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं.