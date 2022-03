कंगना रनौत ने विल स्मिथ से की तुलना, कहा- 'साबित हो गया, वो मेरे जैसे बिगड़े हुए संघी हैं'

हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) इन दिनों सुर्खियों में हैं. 94वें एकेडमी अवॉर्ड समारोह (Oscars 2022) के दौरान मंच पर सरेआम क्रिस रॉक को जोरदार तमाचा जड़ने (Will Smith slapped Chris Rock) के बाद पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कोई विल स्मिथ को सही बता रहा है, तो कोई इस घटना की निंदा कर रहा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर मीम्स में भी विल के थप्पड़ की गूंज दिखाई दे रही है. बॉलीवुड की ‘पंगा क्वीन’ यानी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस घटना पिछले दिनों विल स्मिथ (Will Smith) का सपोर्ट किया था, अब कंगना ने विल स्मिथ से की तुलना करते हुए उन्हें भी अपनी तरह ‘बिगड़ा हुआ संघी’ बताया है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और देश-विदेश में चल रहे मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं. विल स्मिथ (Will Smith) द्वारा आस्कर 2022 के दौरान किए गए थप्पड़ कांड के बाद सोशल मीडिया उनके कई मीम्स वायरल हो रहे हैं. कंगना ने भी चुटकी लेती हुए. एक मीम शेयर किया हैं, जिसमें चार तस्वीरें हैं.

चार तस्वीरों के कोलाज में क्या है खास?पहले मीम में विल गंगा किनारे आरती करते दिख रहे हैं, जिस पर लिखा है- ‘पूजा भी करता हूं’. दूसरी तस्वीर में विल आंखे बंद कर पूजा कर रहे हैं, जिसके साथ लिखा है, ‘जाप भी करता हूं’. तीसरी तस्वीर में में वो आध्यात्मिक गुरु के साथ हैं, जिसके साथ लिखा है, ‘कहीं देवता न बन जाऊं’ और चौथी तस्वीर थप्पड़ मारने की है, जिस पर लिखा है, ‘इसलिए फालतू जोक्स पर हाथ भी साफ कर लेता हूं’.

कंगना ने कैप्शन में लिखी ये बातकंगना ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है- ‘इससे साबित होता है कि विल एक संघी है, वो भी मेरी तरह… बिगड़ा हुआ.’

कंगना रनौत ने ये मीम शेयर किया है.

क्रिस रॉक को स्टेज पर विल ने जड़ा था थप्पड़रविवार को ऑस्कर समारोह के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक जोक सुनाते हुए होस्टिंग कर रहे थे. तभी उन्होंने विल स्मिथ की पत्नी की बोल्डनेस पर जोक किया, जो विल को बिलकुल पसंद नहीं आया वो मंच पर गए और क्रिस को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसको देख वहां मौजूद लोग और टीवी पर आस्कर का प्रसारण देख रहे लोग हक्के-बक्के रह गए.

थप्पड़कांड पर कंगना ने विल स्मिथ का किया था सपोर्ट

आपको बता दें कि कंगना ने इससे पहले विल स्मिथ का इस घटना को लेकर सपोर्ट किया था. उन्होंने कहा था, ‘अगर कोई बेवकूफ मेरी मां या बहन की बीमारी का इस्तेमाल मूर्खों के झुंड को हंसाने के लिए करता है तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगी, जैसे विल स्मिथ ने किया था.’