करिश्मा कपूर से फैन ने पूछा दूसरी शादी को लेकर सवाल, कंफ्यूज लोलो ने दिया ऐसा जवाब

करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक है. परफेक्ट फिगर की मालकिन करिश्मा दो टीनएजर बच्चों की मां हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस की वजह से उम्र का पता ही नहीं चलता. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले करिश्मा को लोग प्यार से लोलो बुलाते हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन (Ask me anything by Karishma Kapoor) किया था. इस दौरान फैंस ने कई सारे सवाल पूछे जिसका करिश्मा ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया.

गुरुवार को करिश्मा कपूर ने आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान इंटरैक्ट करते हुए कहा आज फैंस के सवालों के जवाब देने के मूड में हैं. फैंस ने उनसे फेवरेट फूड पूछा तो बिरयानी बताया. किसी ने पूछा कि रणबीर या रणवीर में से किसे पसंद करती हैं तो करिश्मा ने कहा मैं दोनों को प्यार करती हूं. वहीं फेवरेट पर्सन में अपने मम्मी-पापा रणधीर कपूर, बबीता कपूर अपने बच्चों समायरा और कियान, करीना कपूर, सैफ अली खान, तैमूर और जहांगीर की तस्वीरों का कोलॉज शेयर कर बताया कि ये सब मेरे फेवरेट हैं. वहीं फेवरेट कलर ब्लैक बताया.

शादी के सवाल पर कंफ्यूज हुईं करिश्मा कपूर

इसी बीच एक फैन ने करिश्मा कपूर से बेहद पर्सनल सवाल पूछ लिया. उसने पूछा कि क्या आप दोबारा शादी करेंगी ? इस पर कन्फ्यूज इमोजी वाली GIF शेयर कर करिश्मा ने जवाब दिया Depends.

(फोटो साभार:therealkarismakapoor/Instagram)

आलिया की शादी में करिश्मा पर गिरा था कलीराबता दें कि करिश्मा कपूर शायद ही कभी अपने पर्सनल लाइफ, शादी और डिवोर्स के बारे में पब्लिकली बात करती हैं. हाल ही में करिश्मा कपूर अपने चचेरे भाई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में जमकर मस्ती करती नजर आई थीं. आलिया के कलीरा सेरेमनी के दौरान कलीरे का एक टुकड़ा करिश्मा के ऊपर गिर गया था. इसके बाद उनका रिएक्शन देखने वाला था. इसकी तस्वीर भी करिश्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर कैप्शन में लिखा था ‘इंस्टाग्राम vs रिएलिटी..कलीरा मुझ पर गिर गया दोस्तों’. इसके बाद तो उन्हें बधाई मिलने लगी, लोगों ने कहा कि रणबीर-आलिया के बाद अब उनका ही नंबर हैं.

बता दें कि करिश्मा कपूर की बिजनेसमैन संजय कपूर से साल 2003 में शादी हुई थी. इस कपल के दो बच्चें बेटी समायरा और बेटा कियान हैं. 2016 में करिश्मा और संजय ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था.