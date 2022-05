VIDEO: माही विज का आरोप सड़क पर शख्स ने की गाली गलौच और दी रेप की धमकी, मांगी मुंबई पुलिस से मदद

टीवी एक्ट्रेस माही विज (Mahhi Vij) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) को लेकर सुर्खियों में आईं माही ने शनिवार देर रात एक चौंकाने वाला ट्वीट कर सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया कि एक शख्स ने बीच रास्ते में उन्हें रोककर न सिर्फ गाली गलौच की बल्कि रेप की धमकी (Mahhi Vij alleges man on road abused and threatened to rape) भी दी. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) से इस मामले पर मदद की गुहार लगाई है.

माही विज (Mahhi Vij) ने जो ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कोई दिखाई नहीं दे रहा है. केवल एक गाड़ी नंबर प्लेट दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की आवाज आ रही है. वीडियो जल्दबाजी में बनाया लगता है, क्योंकि वह काफी शेक कर रहा है.

वीडियो शेयर कर माही ने क्या कहा?

वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस माही विज ने लिखा- ‘इस आदमी ने मेरी कार को टक्कर मारी और उसके बाद उसने गालीगलौच शुरू कर दी, मुझे रेप करने की धमकी दी. उसकी पत्नी भी आक्रोशित हो गई थी और फिर उसने उस शख्स को कहा कि छोड़ दे इसको.’ एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस को टैग कर आगे कहा- ‘प्लीज इस आदमी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, जिसने हमें धमकाया है.’

माही के ट्वीट पर आया मुंबई पुलिस का जवाब

माही के ट्वीट के बाद मुंबई पुलिस का भी जवाब आया है. ट्वीट करते हुए मुंबई पुलिस ने सजेस्ट किया कि वह अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाएं और घटना की जानकारी देते हुए मामले की शिकायत करें. माही के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं.