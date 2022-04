मलाइका अरोड़ा ने एक्सीडेंट के बाद शेयर की अपनी First Photo, बोलीं- 'मैं एक योद्धा हूं'

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के फैंस तब घबरा गए, जब कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई कि मलाइका का गाड़ी का एक्सीडेंट (Malaika Arora Car Accident) हो गया है और एक्ट्रेस चोटिल हो गई हैं. हादसे के बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गनीमत ये रही है कि उन्हें इस हादसे में ज्यादा चोट नहीं आई थी और अस्पताल से उन्हें अगले ही दिन छुट्टी मिल गई थी. मलाइका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, लेकिन इस हादसे के बाद वह सोशल मीडिया (Social Media) से दूर थीं, हाल ही में उन्होंने इस एक्सीडेंट के बाद अपनी पहली तस्वीर (Malaika Arora shared her first photo after accident) शेयर की है

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ एक लंबा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने इस हादसे के बारे में बात की है. तस्वीर में मलाइका खिड़की के बाहर झाकती दिख रही हैं, हालांकि उनका पूरी चेहरा नजर नहीं आ रहा है.

सभी के प्यार के लिए जताया मलाइका ने आभारमलाइका ने आगे लिखा, ‘मेरे डॉक्टरों ने हर कदम पर मेरा ख्याल रखा, उन्होंने मुझे तुरंत सेफ और सिक्योर महसूस करवाया, जिसके लिए मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं. आखिर में मेरे दोस्तों, परिवार, मेरी टीम और मेरे इंस्टा परिवार से जो प्यार मिला वो मेरे लिए आश्वासन से भरा था. इस तरह के पल आपको याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए, जो उस समय आपको ढेर सारा प्यार देते हैं, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि मैं नए जोश के साथ इससे बाहर आ गई हूं. मैं अब ठीक होने की राह पर हूं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, मैं एक योद्धा हूं’.

फ्रेंड्स और फैंस कर रहे हैं कॉमेंटपोस्ट साझा करने के तुरंत बाद, उनके फ्रेंड्स और फैंस उनकी पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं. करीना कपूर खान ने बाइसेप्स और दिल के इमोजी शेयर किए जबकि करिश्मा कपूर ने दिल वाली इमोजी शेयर की. वहीं संजय कपूर ने लिखा, ‘ब्रेवहार्ट’ लिखा हैं. फैंस Get well Soon लिखकर प्यार जता रहे हैं.